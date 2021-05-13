KNAB проводит процессуальные действия в Кекавской думе

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в четверг проводит уголовно-процессуальные действия в Кекавской краевой думе, подтвердил агентству LETA в бюро.

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Более подробных комментариев в бюро не предоставили.

Руководитель по связям с общественностью самоуправления Винета Витолиня подтвердила, что представители KNAB сегодня прибыли в Кекавскую думу, чтобы запросить необходимую информацию.

Она отметила, что Кекавская дума уже ранее сотрудничала с бюро и предоставляла необходимую информацию.

По словам Витолини, у нее нет данных о том, что в думе в связи с действиями KNAB кто-либо был задержан.

Это не первый раз, когда KNAB расследует нарушения в самоуправлении Кекавы. Летом прошлого года на основе расследования бюро прокуратура предъявила обвинение депутату Кекавской краевой думы Айгару Витолсу (Союз "зеленых" и крестьян) за требование взятки в размере 30 000 евро. Обвинение было предъявлено еще одному человеку за посредничество во взяточничестве.

Как тогда сообщал KNAB, Кекавская дума в 2017 году объявила конкурс на строительство канализационных и водопроводных сетей. 1 августа 2019 года должностное лицо самоуправления потребовало у предпринимателя, который выполнял строительные работы, взятку в размере 30 000 евро, чтобы самоуправление перечислило ему последний платеж за проведенные работы.