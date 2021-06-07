Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрит заявление о возможном подкупе избирателей в Краславском крае в пользу победившего на выборах Крестьянского союза Латвии (КСЛ), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

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Автор заявления указал, что кандидат в депутаты от КСЛ Александр Евтушок, который является также руководителем Краславской больницы, выплатил всем работникам больницы премии в размере 500 евро, которые якобы были приурочены к 150-летию больницы.

В KNAB подтвердили, что 3 июня было получено заявление о возможном подкупе избирателей в Краславской больнице, адресованное ряду учреждений, в том числе Службе государственной безопасности.

Евтушок, который в Краславской думе занимает должность зампредседателя, сообщил агентству LETA, что выплачены не премии, а денежные вознаграждения, при этом выплата состоялась в конце апреля, когда отмечалась годовщина основания больницы. Из-за пандемии пришлось отказаться от торжественного мероприятия, поэтому было принято решение выплатить всем сотрудникам денежное вознаграждение в размере 500 евро до уплаты налогов, и это не было связано с выборами.

КСЛ из 15 депутатских мест в Краславском крае получил восемь, в том числе в думу прошли Евтушок и председатель думы Гунар Упениекс.