KNAB: Самоуправления и госучреждения формально подходят к вопросам борьбы с коррупцией

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) упрекает самоуправления и госуправление в формальном подходе к антикоррупционным системам контроля, сообщает LETA.

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KNAB считает, что из-за формального подхода, часть учреждений не реализует или реализует неэффективно обязательные мероприятия для предотвращения рисков коррупции и конфликта интересов.

В бюро указали, что государственные учреждения должны были до 31 декабря 2018 года ввести внутренние системы предотвращения коррупции. Во время опроса ведомств бюро пришло к выводу, что каждое пятое учреждение не ввело такую систему или не разработало внутренние правила, которых перечислены и проанализированы коррупционные риски. В отдельных самоуправлениях такая система была разработана только после того, как они получили запрос от KNAB.

Хотя 80% ведомств сообщили, что ввели план по борьбе с коррупцией, эксперты KNAB выявили в них ряд недостатков. Например, не везде проанализированы и идентифицированы должности, наиболее подверженные коррупции. Часть опрошенных ведомств не проводит ежегодную проверку эффективности введенных мер.

KNAB положительно оценил решение некоторых самоуправлений ввести единый план мероприятий, которые относится ко всем структурным единицам самоуправления, однако результаты опроса свидетельствуют о том, что не все учреждения и общества капитала региона в курсе существования такого плана.