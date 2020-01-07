KNAB в ближайшие годы займется коррупцией в финансовом секторе, закупках и самоуправлениях

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ближайшие три года сфокусируется на борьбе с коррупцией в финансовом секторе, судебных учреждениях, закупках и крупнейших самоуправлениях Латвии. Об этом бюро написало в своей стратегии на 2020 — 2022 год, передает LETA.

В бюро считают, что самые высокие риски коррупции наблюдаются в публичных закупках при софинансировании Европейского союза.

Самые большие закупки происходят в Риге, где находятся основные госучреждения и общества капитала. В то же время самая значительная часть финансирования уходит на региональные закупки. В целом в 2018 году сумма закупок составила почти три миллиарда евро, из которых 39% ушли на строительные работы, 10% на транспортные услуги, а 9% на ремонт дорог.

Тогда как 65% случаев несоответствующих трат финансирования ЕС в первой половине 2019 года пришлись на муниципальные проекты, указано в сообщении Министерства финансов. Чаще всего речь шла о нарушениях норм закупок.

С учетом того, что в годы работы новой стратегии KNAB начнется строительство Rail Baltica, бюро будет особенно тщательно следить за ходом проекта и действиями должностных лиц.

Помимо прочего, бюро планирует в следующие три года параллельно каждому уголовному делу проводить финансовое расследование, чтобы идентифицировать и арестовать преступно нажитые средства. KNAB это делает уже сейчас в пределах своих возможностей.

Ещё одна цель KNAB – усовершенствовать надзор за финансированием партий.

В бюро указали, что в последние два года резко выросло число иностранных запросов помощи в расследованиях, так как коррупция имеет международный характер. Поэтому KNAB продолжит расследовать действия должностных лиц и сотрудников финансового сектора, обеспечивающих поток преступно нажитых средств через латвийскую финансовую систему.