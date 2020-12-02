KNAB закрыл уголовное дело о возможном нарушении, ставшем причиной отставки Ушакова

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело о возможном бездействии должностного лица, приведшему к тяжелым последствиям в связи с перечислением 18,4 млн евро Rīgas satiksme, выяснил Delfi в бюро. Адвокат бывшего мэра Риги Нила Ушакова (Согласие) Виктор Тихонов подчеркивает, что это перечисление было одним из аргументов ответственного министерства в пользу отставки градоначальника.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представители KNAB указали, что во время расследования бюро ознакомилось с документами и попросило независимого эксперта по бухгалтерскому учету их оценить. Ведомство констатировало, что цель платежа - вложение в основной капитал, - была некорректной. Тем не менее эта неточность не повлияла на бюджет Рижской думы, так как средства были перечислены Rīgas satiksme для покрытия убытков, связанных со льготами на проезд.

Таким образом, KNAB не удалось констатировать состава преступления и бюро решило закрыть уголовное дело.

Адвокат бывшего мэра Риги Ушакова Виктор Тихонов в своем сообщении для журналистов указал, что это уголовное дело было возбуждено по заявлению бывшего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце (Развитие/За!). Адвокат напомнил, что упреки насчет этого перечисления и утверждения, что “было допущено несоответствующее нормативным актам снижение собственности думы” были главными причинами для отставки Ушакова с должности мэра в апреле прошлого года, инициированной министром Пуце. Юрист уверен, что решение KNAB бросает тень сомнения на обоснованность отставки Ушакова.

Как уже сообщалось, весной прошлого года Министерство охраны среды и регионального развития констатировало несколько возможных нарушений в работе Ушакова. Например, что Ушаков как держатель долей капитала не обеспечил соответствующее решению Рижской думы увеличение основного капитала Rīgas satiksme. Предприятие выделенные ему 18,4 млн евро включило в доходы, а не покрыло убытки. Министерство было обеспокоенно, что таким образом может быть незаконно уменьшена собственность самоуправления.

5 апреля 2019 года Пуце издал указ об отставке Ушакова с должности мэра Риги. Спустя несколько месяцев бывший градоначальник был избран в Европейский парламент. Ушаков оспорил решение Пуце, но решение суда первой инстанции было не в его пользу.