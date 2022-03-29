KNAB заморозил на банковских счетах 8,81 млн евро
Foto: LETA

В прошлом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило арест на 8,81 млн евро, сообщила заместитель главы бюро Инета Цируле.

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По ее словам, прошлый год в плане расследований был удачным - всего начато 39 уголовных процессов, в свою очередь, для уголовного преследования переданы 27 уголовных процессов. Уголовное преследование требуют начать в отношении 45 физических и пяти юридических лиц. Преступно нажитыми средствам признаны 5,6 млн евро. Они конфискованы и зачислены в госбюджет.

По словам Цируле, бюро тесно сотрудничает со Службой финансовой разведки. Среди расследуемых дел больше всего тех, что касаются легализации нажитых преступным путем средств (19% всех случаев). Далее следуют взятки (14%) и преступные деяния в работе госучреждений (10%).

Как сообщил глава KNAB Екабс Страуме, в списке приоритетов на этот год — контроль за соблюдением норм в предвыборной агитации перед 14-выборами в Сейм.

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