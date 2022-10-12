KNAB запросил у правительства 34 839 евро на премии для трех сотрудников

Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) запросило согласия правительства на выделение 34 839 евро для выплаты премий трем должностным лицам ведомства. Согласно заявлению KNAB, их прямые действия предотвратили значительную легализацию доходов, полученных преступным путем, и, как следствие, принесли в государственный бюджет доходы в размере более 5 млн евро.

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KNAB подготовило проект постановления правительства, которым предусматривается увеличение ассигнований для ресурсов KNAB из дотации от общих доходов и расходов по программе "Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией" на выплату премий.

KNAB подготовит и подаст в Министерство финансов запрос на увеличение ассигнований.

KNAB сообщает, что планируется премирование трех должностных лиц, благодаря действиям которых в рамках нескольких уголовных производств была предотвращена масштабная легализация полученных преступным путем средств и, как следствие, увеличены поступления в государственный бюджет.

Более подробной информации бюро не предоставило.