KNAB: Жители Латвии, возможно, получают прививки в обход очереди
Foto: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило несколько сигналов о возможных случаях получения прививки от Covid-19 без очереди, сообщает LETA.

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Бюро отмечает, что следит за ходом вакцинации. KNAB зафиксировал несколько сигналов, которые могут свидетельствовать о том, что в стране было несколько случаев получения прививки от Covid-19 без очереди и в обход существующей в стране системы. На данный момент бюро не уточняет, каким именно образом оно планирует реагировать на эту информацию.

KNAB уточняет, что медицинские учреждения должны руководствоваться принципами эффективного управления. Случаи, когда медицинский персонал требует, принимает или получает блага, чтобы нарушить принцип очереди, недопустимы.

KNAB принимает информацию о случаях, которые могут быть связаны с коррупцией, по круглосуточному телефону 80002070, на е-мейл knab@knab.gov.lv или через приложение Ziņo KNAB.

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