Книги и периодические издания будут облагаться пониженной ставкой НДС в размере 5%
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К книгам и периодическим изданиям будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%, такое решение приняло правительство.

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Сейчас к книгам и изданиям прессы, которые издаются в печатной или электронной версии, применяется ставка налога в размере 12%.

Снизить НДС на книги и периодику предложило Министерство культуры, чтобы повысить их доступность и разнообразие.

Как указало министерство, в настоящее время ставка НДС на книги в Латвии одна из самых высоких в Европейском союзе (ЕС) — в среднем в ЕС она составляет 6,6%, а в некоторых странах действует нулевая ставка.

В Латвии сниженный НДС в размере 5% применялся к книгам до 2009 года, когда был повышен до 21%, а позже вновь был снижен до 12%.

По данным Центрального статистического управления, с 2009 года в Латвии ежегодно уменьшаются и количество книгоиздательств, и тиражи книг. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество изданных книг сократилось на 14,2%, а их тиражи — на 26%, достигнув самого низкого показателя после восстановления независимости Латвии.

В результате все больше сокращается ассортимент книг, доступных латвийскому обществу, что создает угрозу не только культурному многообразию, но и существованию латышского языка, так как книги являются одними из важнейших его носителей, подчеркивает Минкультуры.

Также в министерстве отметили, что в связи с изменениями привычек населения значительно выросла аудитория интернет-изданий, а тиражи печатных изданий, особенно ежедневных газет, сокращаются. Это также несет угрозу печатным СМИ как источнику разнообразия мнений, поддержки латышского языка и культуры и возможностей общества получать информацию.

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LETA

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