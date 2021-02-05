Книги, тапки и саженцы — теперь можно. Что нужно знать о новых коронавирусных ограничениях

Правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации и изменило некоторые существующие ограничения. Портал Delfi обобщил озвученную министрами информацию.

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ЧС продлили, комендантский час пока действует

Чрезвычайная ситуация продлена до 6 апреля. После заседания правительства премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сказал журналистам, что в стране все еще тяжелая ситуация с заболеваемостью Covid-19, а в больницах наступил кризис. Кумулятивная заболеваемость составляет 560,4 случая на 100 000 жителей. Поэтому правительство решило продлить ЧС.

Решение о том, отменять ли комендантский час на выходных, перенесено на следующее заседание — так что в эту пятницу, 5 февраля, комендантский час продолжит действовать как обычно. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) объяснил, что "правительству надо обсудить, как оптимально использовать ресурсы полиции". По его мнению, существенно увеличить контроль за соблюдением карантина и самоизоляции, а также за соблюдением ограничений в торговых местах.

В Латвию нельзя въезжать без уважительной причины

До 24 февраля въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Даже при наличии уважительной причины въезжающие в Латвию все равно должны будут предъявить тест на Covid-19 и соблюдать самоизоляцию.

Дополнительно к свидетельству на covidpass.lv будут необходимы также подтверждающие цель поездки документы, которые по требованию нужно будет предъявить Государственной пограничной охране или Государственной полиции. Лицу не придется предъявлять подтверждающие цель поездки документы, если информация, которая подтверждает какую-либо из целей въезда в Латвию, уже доступна в государственных информационных системах. Например, информацию о месте жительства лица можно проверить в Регистре жителей во время иммиграционного контроля.На личном транспортном средстве в Латвию смогут въезжать подданные Латвии, а также подданные Европейского союза, Европейской Экономической зоны, Швейцарской Конфедерации и Соединенного Королевства и постоянные жители Европейского Союза, имеющие вид на жительство в Латвии.

Указанные ограничения не распространяются на лица, которые пересекают границу Латвии, выполняя рабочие обязанности в области коммерческих перевозок.

В свою очередь, для лиц, имеющих в Латвии вид на жительство, ограничения еще более строги — они смогут прибыть в страну лишь в том случае, если смогут доказать, что это им необходимо для выполнения рабочих обязанностей.

С 11 по 25 февраля не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых штаммов Covid-19.

Младшеклассников все-таки не вернут в школу

Хотя планировалось, что с 8 февраля первые и вторые классы снова начнут учиться очно, правительство все-таки решило оставить их на "удаленке".

Все практические занятия проводятся удаленно, исключение оставлено для студентов-медиков старших курсах. Очное освоение практической части возможно также для тех специальностей, где именно практическая часть важнее всего и ее никак не освоить, не присутствуя очно — но занятия будут разрешены только в том случае, если учебное заведение может обеспечить соблюдение дистанции.

Для учеников всех возрастов при этом будут доступны очные консультации в случаях, если ребенок испытывает серьезные трудности в процессе обучения, а также для выпускных классов. Консультация не должна длиться дольше 40 минут, с учителем необходимо соблюдать дистанцию два метра, и оба должны быть в маске.

Министерство образования обещает разработать принцип регионального подхода, чтобы в тех регионах Латвии, где заболеваемость небольшая, дети могли учиться очно.

Послабления для торговли

С 8 февраля торговать всем ассортиментом товаров на месте смогут продуктовые магазины, где продукты составляют не менее 70% товаров, магазины гигиенических принадлежностей (где эти товары составляют не менее 70% ассортимента), а также книжные магазины. От концепции "запрещенных товаров" решено отказаться: если этот товар находится в условно продуктовом магазине, его можно купить.

Правительство расширило ассортимент "разрешенных товаров" — магазины, которые торгуют ими, могут работать очно.

С 8 февраля это:

саженцы, рассада, клубни, луковицы и семена;

субстраты, удобрения, средства для известкования и средства для защиты растений;

аксессуары для электроприборов (провода, зарядки, удлинители);

средства дезинсекции и дератизации.

Как и раньше, всем ассортиментом торгуют аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики и магазины на заправочных станциях.

Напомним, список "разрешенных товаров" на данный момент: продукты питания, гигиенические принадлежности, хозяйственные предметы первой необходимости, карточки для мобильных телефонов, табачные изделия, электронные устройства для курения и жидкости для них, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, средства индивидуальной защиты, закрывающие нос и рот (маски); сельскохозяйственная продукция домашнего производства, цветы.

Новые ограничения для торговли

Следить за тем, чтобы магазины выполняли требования эпидемиологической безопасности, будет государственная и муниципальная полиция, а Центр защиты прав потребителей получит право контролировать число людей в магазине и то, как работает система внутреннего контроля.

Во всех торговых местах помимо основных мер безопасности — масок, расположенной у входа информации о допустимом количестве посетителей и необходимости посещать магазин по одному (исключение для детей и ассистентов) — должны обеспечиваться следующие меры:

На 25 м2 может находиться только один посетитель, если помещение меньше, то посетитель может быть один в помещении;

На входе должен быть контроль, регулирующий поток посетителей;

Если инфраструктура позволяет, выход должен быть отделен от входа;

Должен быть назначен ответственный, который следит за соблюдением правил, информация о нем должна быть размещена на видном месте;

Должна быть разработана и задокументирована система внутреннего контроля, где будет подсчитано допустимое число посетителей, описаны процедуры контроля и обозначено ответственное лицо;

Запрещены краткосрочные (меньше 7 дней) рекламные акции, которые побудят посетителей приходить в магазин;

Число корзин и тележек не должно превышать число максимально допустимого количества клиентов. Совершать покупки без корзинки или тележки будет запрещено.

За нарушения полиция может закрыть магазин до семи дней.

В торговых центрах (это здания общей площадью более 1500 квадратных метров, где находится не менее пяти торговых мест) действуют те же правила, кроме того, посетители запускаются в магазин по одному (оставлено исключение для детей и ассистентов). Если торговый центр больше 7000 квадратных метров, должна быть система электронного учета посетителей. Это требование вступит в силу с 15 февраля. Количество человек, которые могут одновременно находиться в торговом центре, рассчитывается не исходя из общей площади ТЦ, а из общей суммы человек, которые могут находиться в каждом работающем магазине этого ТЦ.

Для рынков также действует правило "один человек на 25 квадратных метров", если речь идет о помещении, и все остальные правила, общие для торговых мест. На входе в павильон должна быть информация (в том числе на иностранных языках) о том, сколько человек может там находиться. Работники рынка должны следить за тем, чтобы люди не толпились у входа в павильоны и в коридорах. В павильоны люди также впускаются по одному.

Когда все это закончится?

Минздрав предлагает использовать для принятия решения по мерам безопасности "принцип светофора".

В настоящее время Латвия находится в первой, темно-красной категории, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 561,26 случая на 100 000 населения.

Чрезвычайное положение в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой категории, но может быть отменено, как только она перейдет во вторую, красную категорию, одновременно могут быть смягчены отдельные ограничения. Эта категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 100 000 населения. В этом случае могут быть смягчены ограничения на собрания, торговлю, разрешены индивидуальные занятия спортом в помещениях, постепенно может возобновиться очное обучение, разрешено посещение мест общепита.

Третья, оранжевая категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 100 000 населения. На этом этапе ограничения могут быть смягчены еще больше — будет разрешено собираться, разрешены торговля, работа учреждений культуры, спортивные занятия в помещениях.

Последняя, зеленая категория предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 снизилась до 20 случаев на 100 000 населения и можно вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями.