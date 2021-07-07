Кнуты и пряники: когда снимем маски, кого заставят вакцинироваться и смогут уволить за отсутствие прививки

В понедельник, 6 июля, Кабинет министров принял целый пакет решений, которые направлены на увеличение темпов вакцинации, а также — при условии снижения заболеваемости Covid-19 — отменяют ряд ограничений. Портал Rus.delfi.lv обобщил принятые решения.
- 1. Государство обяжет вакцинироваться бюджетников
- 2. Будет ли вакцинация обязательной для работников частного бизнеса?
- 3. А как же права человека? Когда можно увольнять "антипрививочников"?
- 4. Более миллиона евро — на лотерею для вакцинированных
- 5. В магазин — без маски, в трамвай — в маске. Но не раньше чем через несколько недель
- 6. Будут сняты ограничения на число посетителей магазинов
- 7. Не собираться более 50 в помещениях и более 100 — под открытым небом
- 8. Планы на осень: три режима и риск индийского штамма