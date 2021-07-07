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Государство обяжет вакцинироваться бюджетников
Кнуты и пряники: когда снимем маски, кого заставят вакцинироваться и смогут уволить за отсутствие прививки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В понедельник, 6 июля, Кабинет министров принял целый пакет решений, которые направлены на увеличение темпов вакцинации, а также — при условии снижения заболеваемости Covid-19 — отменяют ряд ограничений. Портал Rus.delfi.lv обобщил принятые решения.

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Государство обяжет вакцинироваться бюджетников

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус пандемия Covid-19 Кабинет министров
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