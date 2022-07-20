Коалиционные депутаты: исключения в санкциях против России для обеспечения экспорта зерна — допустимы

Если не будут установлены исключения в санкциях против России, касающиеся экспорта зерна, то наступит голод, признала в разговоре с агентством LETA вице-спикер Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла ("Консервативные").

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Голод в Европе приведет к новым волнам миграции в Европу, признала Бейтнере Ле-Галла, работающая в Комиссии Сейма по европейским делам: "Мы все находимся в сообщающихся сосудах, и любая дисгармония создает следующую", — заявила политик, признавшись, что в данном случае видит повод сделать исключение в применении санкций против России.

На вопрос, не создаст ли такой шаг Европейского союза (ЕС) новые возможности для обхода санкций, Бейтнере-Ле Галла заявиал, что это уже сейчас происходит, поэтому каждый случай необходимо выявлять и разоблачать. По мнению вице-спикера Сейма, единство ЕС в установлении санкций будет зависеть коммуникации и представленных аргументов.

Заместитель главы Комиссии Сейма по иностранным делам Атис Лейиньш ("Новое Единство") тоже считает, что "иного выхода нет" — нужно вводить исключение в отношении торговли продуктами. Депутат считает, что дефицит зерна грозит притоком иммигрантов из Африки, поскольку миллионы людей столкнутся с голодом.

Кроме того, это необходимо и для Украины, и для России, иначе урожай зерна сгниет, да и новые посевы девать будет некуда, отметил политик.

При этом остальные санкции будут продолжать действовать и будут вводиться новые, отметил Лейиньш. В качестве примера он привел, запрет на экспорт российского золота, который был важным источником дохода страны-агрессора.

Лейиньш также считает, что страны ЕС смогут договориться об исключениях в применении санкции в отношении торговли продовольствием, потому что "это очень нужно для Украины".

Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (Национальное объединение) заявил, что санкции против России нельзя смягчать ни в каком виде и ни в каком объеме. Это абсолютно противоречило бы оказанию влияния и давления на Россию, считает депутат. Политики недавно согласовали такую ​​позицию Латвии в Комиссии Сейма по европейским делам.

Однако Колс упомянул, что не может подробно комментировать предложение ЕС об освобождении от санкций экспорта продуктов питания, поскольку он не видел официального документа.

Он предположил, что остальные страны Балтии и Центральной Европы также будут против любого смягчения санкций.

Как уже сообщалось, Европейский союз готовится установить и исключения в примении санкций против Москвы, чтобы разблокировать активы российских банков, связанных с торговлей продовольствием и удобрениями.

Страны-участницы ЕС "хотят ясно показать, что в санкциях нет ничего, что мешало бы транспортировке зерна из России или Украины", заявил некий дипломат ЕС на условиях анонимности.

Исключение будет доступно для банков, уже находящихся в санкционном списке ЕС, если "такие средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

Предложение ЕС является частью последнего обновленного блока санкций, который обсуждается между государствами-членами. Для вступления в силу этого решения потребуется единогласное одобрение.