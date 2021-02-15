Коалиция будет решать о выделении 500 евро на каждого ребенка в семье

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) выдвинет на голосование партнеров по коалиции вопрос об одноразовой выплате каждой семье - по 500 евро на ребенка, сообщает LETA.

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“Так как кризис затянулся, важно оказать быструю и легкодоступную поддержку жителям”, - заявил Кариньш в Twitter.

Ранее, 8 февраля, коалиция не могла прийти к согласию насчет выделения одноразовой поддержки семьям. На заседании политики договорились, что его на доработку возьмут министерства экономики и благосостояния. Против выделения подобной поддержки выступил министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство), указав, что лучше создать целевую поддержку в виде ежемесячного пособия.