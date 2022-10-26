Коалиция будет создана, если появится новое Министерство окружающей среды и энергетики

Если с потенциальными коалиционными партнерами — "Объединенным списком" и Национальным объединением — не сможет договориться о создании нового Министерства окружающей среды и энергетики, то правительство создано не будет, заявил действующий премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после очередного раунда переговоров.

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В среду, 26 октября, напомним, продолжаются переговоры о создании коалиции тремя политическими силами — "Новым Единством" (26), "Объединенным списком" (15) и Национальным объединением (суммарно 54 голоса в 14-м Сейме). Этому раунду переговоров предшествовала публикация информации о возможном разделе должностей между тремя коалиционными игроками в Кабинета министров и 14-м Сейме. Также потенциальным партнерам по коалиции предстоит достичь договоренности по проекту меморандума о сотрудничестве, и поставить подписи под этим документом. Прогнозируется, что это может произойти даже на этой неделе, но полной уверенности у политиков этом нет.

Пока же политики пытаются "еще на берегу" договориться об общих принципах работы и переделе сфер влияния.

Зачем нужно новое министерство?

Действующий и будущий премьер-министр Кришьянис Кариньш, (соответственно — "Новое Единство") настаивает, что должно быть создано новое Министерство окружающей среды и энергетики. Мол, или такое ведомство появится — или это правительство не состоится. Представитель "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс заявил, что еще будет ждать от "Нового Единства" разъяснений, как будет работать такое министерство, за что отвечать и у каких ведомств уже существующих министерств оно заберет функции и структуры. При этом Кариньш оптимистичен и считает, что договориться по этому вопросу партнерам удастся.

В чем суть спора, почему это важно и что это значит? Сейчас функции, которые, вероятно, будет выполнять новое Министерство окружающей среды и энергетики выполняют два министерства. За энергетику отвечает Министерство экономики, а за окружающую среду — Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Энергетика в силу геополитических событий и последовавшего роста цен на энергоресурсы и взятого курса на энергонезависимость Латвии от России становится одной из самых важных сфер. В случае, если новое министерство будет создано, под его надзор могут уйти энергетические предприятия, которые сейчас курирует Минэкономики, которое в этом случае "ослабеет". К тому же, вероятно, именно новое министерство должно будет курировать проект строительства Скултского СПГ-терминала, с финансированием которого еще нет ясности. Новое ведомство возьмет на себя и реализацию проектов в сфере окружающей среды — включая все мероприятия, связанные с изменением климата.

Сейчас за окружающую среду отвечает VARAM. Ранее политики высказывали предположения, что если будет создано новое Министерство окружающей среды и энергетики, то фактически VARAM, сузив свои полномочия, станет Министерством по региональным и цифровым делам. В последние четыре года VARAM, напомним, был одним из самых значимых министерств: именно это ведомство реализовывало план роспуска Рижской думы и административно-территориальную реформу, согласовывало правила, принимаемые самоуправлениями. В перспективе именно VARAM будет реализовывать план дигитализации всей страны (с участием самоуправлений). На дигитализацию выделяется большие средства Европейского союза.

В результате реформы ослабнет Министерство экономики. А Министерство окружающей среды и энергетики и Министерство по региональным и цифровым делам станут весьма лакомыми кусками при разделении должностей между политическими силами. При этом сфера энергетики, хоть и является значимой, но сулит политические риски для того, кто возглавит соответствующее ведомство: ведь впереди холодная зима. Надзор за самоуправлениями, который будет осуществлять Министерство по региональным и цифровым делам — это чрезвычайно важно, что доказали уже предыдущие годы. "Объединенный список" традиционно опирается на регионы, и одновременно уже задавал вопросы о выгодности проекта Скултского СПГ-терминала. Вероятно, разделение сфер — часть спарринга между "Новым Единством" и "Объединенным списком".

Почему важно исполнить конкретный вердикт Конституционного суда?

"Новое Единство" настаивает на том, что важно исполнять вердикт Конституционного суда. За этой расплывчатой формулировкой скрывается вполне конкретный вердикт, который обязывает Сейм урегулировать вопросы гражданского партнерства, в том числе, между представителями ЛГБТ+. Уходящий в историю 13-й Сейм так и не принял соответствующий законопроект, оставив его в наследство 14-му Сейму. При этом расклад в 14-м Сейме едва ли не более традиционалистский по политическим взглядам, нежели расклад в 13-м Сейме.

В чем суть спора, почему это важно и что это значит? "Новое Единство" является сторонником принятия закона о гражданском партнерстве, и это связано, в том числе, с тем, что премьерская партия традиционно ближе всех контактирует с союзниками — в том числе, в Брюсселе. Соблюдение прав сексуальных меньшинств — позиция ЕС. При этом расклад в 14-м Сейме едва ли не более традиционалистский по политическим взглядам, нежели расклад в 13-м Сейме, поэтому "Новое Единство" хочет заранее получить у коалиционных партнером гарантии (или хотя бы непротивление) исполнения вердикта Конституционного суда.

При этом внутри потенциальной коалиции нет единого мнения. Национальное объединение всегда выступает против этого законопроекта, а "Объединенный список" может тоже качнуться в сторону традиционных ценностей, "подогреет" дискуссию и оппозиция, где много сторонников "естественной семьи". Перед нынешним раундом коалиционных переговоров прозвучало мнение, что вопрос может быть урегулирован путем внесения поправок в ряд нормативных актов, а не просто утверждением конкретного, однозначно трактуемого закона. В переводе с дипломатического на понятный язык это может означать: решение будет принято, но в более размытой форме, чтобы не обсуждение не перешло в острую фазу спора между традиционалистами и либералами. Но в любом случае коалиция должна достичь как минимум концептуальной договоренности о том, что вопрос должен быть решен.

Что такое пропорциональность при разделе портфелей?

"Новое Единство" уже заявило, что должности в Кабинете министров и 14-м Сейме должны распределяться по пропорциональному признаку. В этом раскладе больше всего должно получить "Новое Единство" — у партии 26 мандатов, у "Объединенного списка" — 15, у Нацобъединения — 13. Проблема, однако, в том, что должности — не равноценны, и простая арифметика тут не работает. Например, пока никто из потенциальных коалиционных партнеров не проявил желание занять пост главы Министерства здравоохранения. За "денежные" или дающие возможность пиара посты, напротив, идет борьба.

В чем суть спора, почему это важно и что это значит? Причина споров — более чем понятна: каждая партия хочет получить больше "хороших" постов и "спрыгнуть" с непопулярных. Сомнения в том, что предложенный "Новым Единством" принцип пропорциональности хорош, уже высказал лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс, который хочет все же видеть, каким будет конкретный раздел сфер влияния.

В свою очередь, Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") предложил партнерам в дальнейшем проводить переговоры "на троих", а не встречаться в формате "один + один", как это происходит сейчас.

По мнению Смилтенса, меморандум мог бы быть подписан даже в четверг, 27 октября. В среду "Объединенный список" пришлет "Новому Единству" предложения по улучшению текста меморандума.

Райвис Дзинтарс сказал, что не является провидцем, чтобы обозначить конкретную неделю, в которую сформируется правительство. В то же время политик предположил, что это может произойти в ноябре, как прогнозировал президент Эгилс Левитс.

1 ноября 14-й Сейм соберется на свое первое заседание. Процесс формирования нового Кабинета министров может продолжаться и дальше. До утверждения нового Кабмин продолжит работать нынешнее правительство Кришьяниса Кариньша.