Коалиция договорилась о поправках, которые позволят снести памятник в парке Победы (ДОПОЛНЕНО)

Коалиция договорилась о том, чтобы поддержать поправки в законе, которые позволят отменить юридические преграды к снесению памятника в парке Победы.

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Об этом журналистам после собрания правящих партий рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое единство"), председатель партии "Национальное объединение" Райвис Дзинтарс, руководитель фракции Сейма Attīstībai/Par! Юрис Пуце и министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные").

"Это решение является юридически корректным. Хотя оно гарантирует, что Латвия продолжает действовать в соответствии с принципом верховенства права и нашими обязательствами в качестве правового государства и субъекта международного права, оно также соответствует текущей политической ситуации в Латвии и нашим политическим обязательствам по отношению к Украине, а также единой реакции нашего общества на агрессию России", — сказал Пуце.

Дзинтарс указал, что действие упомянутого соглашения может быть отменено только парламентом, учитывая, что ранее тот его ратифицировал.

"Сегодня мы получили от всех партнеров по коалиции заверение, что такой шаг, скорее всего, будет сделан в четверг. Он означает расширение возможностей для самоуправлений, в том числе Рижской думы, при принятии мер в отношении объекта, который значительной частью населения Латвии сегодня воспринимается как символ оккупации и позорное пятно на памяти политически репрессированных людей, пострадавших в свое время от советского оккупационного режима", — заявил лидер Нацобъединения.

На вопрос о том, кто возьмется за снос памятника, Дзинтарс заявил, что после того, как Сейм устранит юридические препятствия, коалиция рассчитывает на политическую решимость и смелость Рижской думы в окончательном разрешении вопроса.

Запланированный законопроект позволит всем латвийским самоуправлениям принимать необходимые решения для сноса подобных объектов, пояснил депутат Сейма. Однако, если на национальном уровне некоторым органам местного самоуправления "не хватит духа" для их сноса, не исключено, что парламенту придется предпринять дальнейшие шаги, сказал политик НО.

Линкайтс положительно оценил, что другой документ — представленный "Консервативными" проект постановления по тому же вопросу — дал толчок Сейму для принятия решения об удалении памятника оккупации и других подобных объектов из публичного пространства. Важно, чтобы и на уровне местных самоуправлений было понимание, как это сделать быстро и законно, подчеркнул политик.

Кариньш напомнил о том, на что указывал ранее: подавляющее большинство общества против существования подобных памятников. "Не стоит вопрос "Надо ли?", есть лишь вопрос "Когда и как?"", — подчеркнул глава правительства. Премьер-министр указал, что Сейм рассмотрит на этой неделе одно из возможных решений по данному вопросу.

Уже сообщалось, что комиссия Сейма по иностранным делам поддержала намерение приостановить действие статьи договора между Латвией и Россией, которая регулирует содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений.

Комиссия приняла решение, рассмотрев статью 13 межправительственного соглашения о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в Латвии, которая до сих пор упоминалась в качестве основного аргумента в пользу защиты памятника в парке Победы.