Коалиция договорилась о поправках, которые позволят снести памятник в парке Победы

Коалиция договорилась о том, чтобы поддержать поправки в законе, которые позволят отменить юридические преграды к снесению памятника в парке Победы.

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Об этом журналистам после собрания правящих партий рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое единство"), председатель партии "Национальное объединение" Райвис Дзинтарс, руководитель фракции Сейма Attīstībai/Par! Юрис Пуце и министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные").

Уже сообщалось, что комиссия Сейма по иностранным делам поддержала возможность намерение приостановить действие статьи договора между Латвией и Россией, которая регулирует содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений.