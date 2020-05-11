Коалиция договорилась о проведении реформы управления высшими учебными заведениями
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Формирующие правительство партии договорились о продвижении реформы управления высшими учебными заведениями, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник после заседания партий коалиции.

По его словам, партии договорились во вторник, 12 мая, на заседании правительства рассмотреть поправки к закону о высших учебных заведениях, продвигая тем самым реформу управления высшими учебными заведениями.

По словам министра юстиции Яниса Борданса, краеугольным камнем экономики является именно сфера образования и науки, которую нужно поднимать на новый уровень.

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LETA

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LETA

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