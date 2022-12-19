Коалиция договорилась о выделении дополнительно 22 млн евро на здравоохранение

В понедельник коалиционные парти поддержали выделение дополнительных 22 миллионов евро на здравоохранение, заявил после партийного собрания председатель парламентской фракции "Объединененного списка" Эдгар Таварс.
Эти средства предназначены для покрытия убытков, понесенных в области здравоохранения в текущем году, и недостающих средств на обеспечение жителей компенсируемыми лекарственными средствами, а также на финансирование приобретения йодсодержащих таблеток и препарата Paxlovid, предназначенных для лечения Covid-19, заявили Таварс и министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").
Ашераденс положительно оценил то, что новый министр здравоохранения Лига Менгелсоне ("Объединенный список") динамично начала работу в сфере здравоохранения.
Два политика также положительно оценили, насколько гладко прошла сегодня работа первого заседания коалиции после утверждения нового правительства.