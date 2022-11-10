Коалиция еще не создана, а противоречия нарастают: "Объединенный список" критикует Кариньша

В пятницу, 11 ноября, "Объединенный список" обещает дать "Новому Единству" ответ на предложение о распределении сфер ответственности в будущем правительстве. Если политические силы не договорятся, модель коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение — может не состояться. Сегодня — пролог: политики от "Объединенного списка" критикуют премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

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В четверг два представителя "Объединенного списка" — председатель Сейма Эдвардс Смилтенс и глава парламентской фракции Эдгар Таварс — выступили с резкими словами в адрес премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Таварс: кто интеллектуальнее — Кариньш или Пиленс?

Эдгар Таварс выразил непонимание с тем, что премьер-министр и, вероятно, будущий премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не хочет говорить с архитектором и предпринимателем Улдисом Пиленсом как с представителем "Объединенного списка".

Таварс считает, что Кариньш не хочет разговаривать с Пиленсом, так как понял, что интеллектуальные способности этого собеседника выше его собственных интеллектуальных способностей. "В тот момент, когда г-н Кариньш понимает, что у него нет идей или аргументов против того, что сказал г-н Пиленс, он задает вопрос: "Кто такой Улдис Пиленс?" Я думаю, что это немного смешно", — сказал Таварс.

В интервью программе TV3 "900 секунд" Таварс подчеркнул, что Пиленс был выдвинут "Объединенным списком" кандидатом на пост премьер-министра перед выборами в Сейм. Правление и парламентская фракция "Объединенного списка" предоставили ему полномочия представлять этот список в переговорах по созданию коалиции.

Таварс отметил, что "Объединенный список" в будущем правительстве не готов работать "как обычно", а хочет создать новую модель управления. Политик считает, что подписание тремя потенциальными участниками коалиции меморандума о сотрудничестве, состоявшееся на прошлой неделе, еще не дает никаких гарантий того, что правительство будет сформировано в таком составе.

Таварс признался, что у него иногда возникает ощущение, что Кариньш делает все возможное, чтобы дистанцироваться от формирования нового правительства. Таварс считает, что аналогичную оценку происходящему мог бы дать и третий потенциальный партнер — Национальное объединение, но эта политическая сила предпочла просто промолчать.

Смилтенс скептически оценивает риторику Кариньша

В свою очередь, Эдвардс Смилтенс скептически оценивает риторику премьер-министра, лидера переговоров по формированию коалиции Кришьяниса Кариньша о том, что если "Объединенный список" не пойдет на компромиссы в вопросе распределения министерских портфелей, то новое правительство и коалиция в запланированном составе вообще не будут сформированы.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Смилтенс напомнил, что подобная риторика лидера "Нового Единства" звучала и раньше. Изначально Кариньш говорил, что если в коалиции не будет четырех партий, то коалиции не будет вообще. Позже "Новое Единство" уступило давлению "Объединенного списка и Национального объединения, которые выступали против приглашения в коалицию "Прогрессивных". Позже, по словам Смилтенса, Кариньш сказал, что если не будет подписан предложенный "Новым Единством" меморандум о сотрудничестве, коалиции не будет вообще.

Теперь меморандум подписан, а пауза в переговорах возникла из-за распределения сфер ответственности между политическими силами.

"Поэтому мы несколько скептически относимся к тому, что будут последствия, что не будет коалиции вообще, поскольку это используется как метод, чтобы заставить нас двигаться без каких-либо компромиссов именно в том направлении, которое предлагает Кариньш", — заявил Смилтенс.

Политик также повторил то, что сказал ранее: по мнению "Объединенного списка", все партнеры по коалиции должны договориться о совместной ответственности за сферы ответственности, что означало бы, например, что министр и парламентский секретарь или заместитель министра могут представлять интересы различных партнеров по коалиции. Особенно это касается четырех секторов — здравоохранения, образования, благосостояния и внутренних дел, потому что в них больше всего проблем.

Когда "Объединенный список" даст ответ "Новому Единству"?

На вопрос, до какого дня ждать ответа "Объединенного списка" об участии в будущих переговорах по созданию коалиции, Эдгар Таварс дал понять, что это может быть пятница, 11 ноября.

Ранее Кришьянис Кариньш заявил, что, если "Объединенный список" не даст ответ на предложение о распределении ответственности, то, вероятно, придется вернуться к варианту коалиции с участием тех же трех партий и четвертого игрока — "Прогрессивных". Напомним, что сейчас коалицию пытаются сформировать "Новое Единство" (26 мандатов в Сейме), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13), суммарно контролирующие 54 голоса в парламенте. "Новое Единство" изначально настаивало на приглашении в коалицию "Прогрессивных" (еще 10 голосов в Сейме), но уступило давлению "Объединенного списка" и Нацобъединения.

Кришьянис Кариньш — действующий премьер, претендующий на должность главы следующего Кабинета министров — пообещал в случае негативного ответа от "Объединенного списка" обратиться к президенту Эгилу Левитсу.

Тут необходимо отметить, что Левитс до сих пор официально не номинировал Кариньша в премьер-министры, дожидаясь ясности с тем, сложится ли коалиция.