Коалиция концептуально поддержала введение службы государственной обороны
Foto: LETA

Сегодня правящая коалиция концептуально поддержала предложение Министерства обороны о введении службы государственной обороны. Содержательная сторона предложения еще требует дискуссий с участием общества, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи партий.

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"В обществе много вопросов о службе государственной обороны, и Минобророны продолжит разрабатывать эту идею, чтобы люди знали, как они могут участвовать в укреплении безопасности Латвии", — сказал премьер.

Кариньш подчеркнул, что служба государственной обороны должна быть введена, потому что Латвия должна иметь более многочисленную армию.

Планируется, что всеобщая военная служба будут постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения, в котором можно будет участвовать добровольно.

По словам Пабрикса, в первый год может быть призвано около 1000 человек.

Призывы планируются два раза в год — 1 января и 1 июля. Призывникам будут предложены четыре вида службы — всеобщая военная служба, служба в Земессардзе в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда и альтернативная служба.

Предполагается, что длительность военной службы составит 11 месяцев.

На военную службу будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут служить добровольно.

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