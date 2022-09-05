Коалиция не cмогла договориться об ограничениях на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии

Коалиция пока не смогла прийти к единому мнению о поправках к закону об иммиграции, которые предусматривают более строгие требования к выдаче временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии, сообщил журналистам в понедельник после заседания коалиции министр внутренних дел Кристап Эклонс.

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Поправки подало Министерство внутренних дел, однако, так как коалиция не смогла по ним договориться, Национальное объединение и "Консервативные" подготовили еще один законопроект, который подан в Сейм, сказал министр внутренних дел.

Эклонс сообщил, что ограничения предусматривают ряд исключений, чтобы сохранить ранее взятые на себя обязательства перед гражданами и предпринимателями других стран, а также дать людям, вступившим на путь интеграции в Латвии, возможность остаться в стране и интегрироваться в общество.

На вопрос, удастся ли ограничить въезд в страну из тех стран Европейского союза (ЕС), которые не ограничат выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии, Эклонс отметил, что по этому вопросу полного единогласия в ЕС нет. Насколько это возможно, Латвия постарается объединиться с соседними странами, чтобы разработать единую политику и совместно решать этот вопрос на уровне всего ЕС.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи ВНЖ гражданам России и Белоруссии, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.

В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают для граждан России и Белоруссии ограничения на получение первого временного ВНЖ.

Из закона планируется исключить норму, согласно которой гражданам и негражданам Латвии, которые приняли гражданство другой страны, не требовалось подтверждать знания государственного языка и наличие регулярных средств к существованию. Если гражданин или негражданин Латвии, ставший гражданином другого государства, пожелает и в дальнейшем находиться в Латвии, он сможет запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), подтвердив знания государственного языка и наличие регулярных и достаточных финансовых средств.

Норма о прекращении повторной выдачи ВНЖ предусматривает ряд исключений и возможность продления ВНЖ для лиц, которые длительно находились в Латвии, например, были гражданами или негражданами Латвии.

Также исключения предусмотрены для лиц, которые находились в Латвии по гуманным причинам или в связи с государственными интересами, а также имеющих или имевших тесные семейные связи с гражданином или негражданином Латвии, например, состоявших в браке с гражданином или негражданином, который умер, и у супругов был общий ребенок — гражданин или негражданин Латвии, но из-за недостаточных знаний государственного языка они не квалифицируются на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Поправки предусматривают выдачу повторных ВНЖ лицам, которые были студентам или исследователями и после окончания учебы или исследовательского проекта хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы приступить к работе или коммерческой деятельности.

С учетом того, что граждане России и Белоруссии, к которым относится решение прекратить выдачу ВНЖ, запрашивают также долгосрочные визы, на них тоже распространяется приостановка выдачи до 30 июня 2023 года.

Для соблюдения интересов национальной экономики визы планируется выдавать международным грузовым и пассажирским перевозчикам.

До вступления поправок в силу все полученные в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом и в Управлении по делам гражданства и миграции запросы на долгосрочные визы и ВНЖ будут рассматриваться в соответствии с прежним порядком.

МВД отмечает, что поправки повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из России и Белоруссии, за исключением случаев, которые установлены правовыми актами ЕС.

По состоянию на 1 июля 2022 года с действительными ВНЖ в Латвии находились 2180 работников и 144 зарегистрированных в коммерческом регистре должностных лиц из соответствующих стран, а также 22 инвестора, вложивших средства в основной капитал коммерческих обществ. С действительными визами, которые были выданы в связи с занятостью, на 1 августа 2022 года в Латвии находились 2099 граждан России и Белоруссии.