Коалиция не договорилась о снижении НДС на электричество и газ

В понедельник коалиционные партии не сумели договориться о применении сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на электричество и газ с 21% до 5%, как это анонсировалось ранее. Коалиция лишь пообещала снизить тариф услуги распределения электроэнергии, сообщил министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С предложением снизить ставку НДС с 21% до 5% выступил ранее министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

Министр финансов Янис Рейрс в понедельник напомнил, что власти уже приняли меры, компенсирующие удорожание энергоресурсов. На 65% снижена оплата обязательной закупочной составляющей (ОИК) по счетам за электроэнергию, введено пособие в размере 20 евро в месяц для вакцинированных пожилых людей, а также усилена финансовая поддержка социально незащищенных групп общества.

На вопрос, почему не получило поддержку предложение Минэкономики о снижении НДС, Рейрс ответил, что один из аргументов: инфляция относится не только к домашним хозяйствам, но и к предприятиям. Для предпринимателей снижение НДС никакого эффекта иметь не будет. А вот снижение тарифа на распределение электроэнергии позитивно повлияет и на бизнес.

"Нет никакого смысла поддерживать только домохозяйства, позволяя инфляции расти другим образом — через продукты, доставку, производственные расходы. Мы выбрали в этой ситуации иной путь", — сказал глава Минфина.

По мнению Рейрса, снижение НДС на газ, в свою очередь, не оказало бы никакого влияния на малообеспеченных жителей — экономия бы составила меньше одного евро в месяц для домашнего хозяйства.

И наконец министр финансов четко дал понять, что снижение тарифов должно быть фискально нейтральным: "Объем долга приближается к нашим установленным целям. Снижение НДС фактически ведет к дефициту бюджета".

Коалиция решила в течение двух дней разработать новое предложение, призванное компенсировать повышение цен на энергоресурсы. Предполагается, что это предложение будет включать в себя широкую поддержку снижения тарифов на распределение до конца отопительного сезона. Партнеры также договорились, что государственное жилищное пособие будет выплачиваться более широкому кругу жителей, будут увеличены сроки выплаты и объем такой поддержки.

Министр экономики Янис Витенбергс пояснил, что сегодня было достигнуто соглашение о сокращении вдвое тарифов на распределение электроэнергии, добавив, что этот инструмент поддержки поможет как домашним хозяйствам, так и предприятиям. Предприниматели из различных секторов обратились с просьбой о введении такой меры, обосновав, что такой инструмент также был введен в Эстонии. По его словам, суммы в счетах могут снизиться до 20%.