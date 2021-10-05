Коалиция не может договориться: не все партии поддерживают введение режима ЧС

В настоящее время нет политической поддержки объявлению чрезвычайного положения в связи с ростом заболеваемости Covid-19, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

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Согласно неофициальным данным, в коалиции достигнута политическая договоренность о том, что учреждения образования будут работать очно даже в ситуации, если заболеваемость Covid-19 резко возрастет. Возможно, уже в четверг правительство также может одобрить предложение о выплатах людям старше 60 лет за вакцинацию. Выплаты будут распространяться и на тех людей этого возраста, которые уже привились.

Тем временем объявление чрезвычайного положения, о возможности которого ранее говорил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, не имеет политической поддержки, так как против этого выступает несколько партий коалиции.

Чтобы справиться с прогнозируемым приростом потока пациентов с Covid-19 в больницах, Минздраву может быть поручено привлечь ресурсы из частных медицинских учреждений и вузов. Также могут быть привлечены Национальные вооруженные силы, которые в случае необходимости развернут полевые госпитали.

Планируется, что в дальнейшем большое внимание будет уделяться более активной вакцинации.

Также обсуждаются возможные ограничения для непривитых на посещение магазинов товаров не первой необходимости, то есть они смогут посещать только продуктовые магазины, аптеки и магазины оптики.

Тем временем Латвийское телевидение сообщает, что в соответствии с неофициальной информацией рассматривается возможность локдауна на три недели и продление школьных каникул, а также возможность очной работы и получения услуг только вакцинированными.

Пресс-секретарь министра юстиции Яниса Борданса Андрис Витенбургс заявил агентству LETA, что в настоящее время не планируется локдаун в отношении привитых от Covid-19 и новые ограничения как можно меньше затронут вакцинированных людей.

На заседании совета по кризисному управлению обсуждалась возможность введения ограничений для непривитых, например, запрет на получение услуг, посещение супермаркетов, а также обязательная вакцинация на любой работе, которая связана с контактами с людьми.

По мнению министра юстиции, ограничения должны как можно меньше затронуть интересы привитых людей и не влиять на экономическую активность.

В свою очередь министр образования и науки Анита Муйжниеце во вторник после заседания правительства отрицала, что планируется продлить школьные каникулы.

Как сообщалось, во вторник совет по кризисному управлению не договорился о дальнейших шагах в условиях роста заболеваемости коронавирусом и продолжит обсуждение в четверг.