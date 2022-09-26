Коалиция не спешит отменять штрафные проценты по коммунальным платежам

На предыдущем заседании Сейма 22 сентября несколько депутатов подали на рассмотрение законопроект о неприменении к жителям Латвии пеней и штрафов за просрочку оплаты коммунальных платежей. Поскольку инициатива исходила от оппозиции, правящая коалиция последовала обычной процедуре, как отправить важный для населения, но поданный "неправильной" стороной законопроект в "мусорник", передав его бюджетной комиссии, которая даже не включила его в повестку дня следующего заседания.

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Четыре года назад Сейм внес исторические поправки в законодательство, изменившие условия деятельности небанковских кредиторов. До этого "быстрые кредиторы" были практически не ограничены в применении огромных процентов за просрочку платежей, которые часто увеличивали обязательства заемщиков с нескольких десятков евро до нескольких тысяч, а поправки эти проценты снизили до 0,07% в день, и для их применения был установлен конкретный срок. Это не ликвидировало легальный грабительский бизнес, но поставило его в достаточно строгие и справедливые правовые рамки.

Проценты за просрочку платежей применяются в различных договорных отношениях, однако большинство населения напрямую затрагивают только штрафы по обычным счетам за газ, тепло, электричество и др. И проценты по просроченным счетам впечатляют — некоторые поставщики услуг, полностью или частично принадлежащие государству, начисляют до 2% в день за неуплату.