Коалиция обсудит новые меры по социальному дистанцированию

В понедельник, 24 января, на совете правящей коалиции планируется дискутировать о возможных новых мерах по социальному дистанцированию для сдерживания распространения Covid-19. Об этом в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения рассказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, ситуация с распространением Covid-19 в Латвии отвечает прогнозам, озвученным ранее.

"Самое серьезное отличие от прогнозов заключается в том, что ситуация в больницах еще не изменилась так же существенно, как ожидалось. У этого есть несколько причин, в том числе и заметная заболеваемость среди детей и молодежи, которые составляют значительную долю в числе инфицированных, поэтому в больницах мы не наблюдаем последствий", - пояснил Павлютс.

Однако есть опасения, что когда массовая заболеваемость затронет жителей старше 60 лет, то ситуация в больницах стремительно начнет ухудшаться. Как отметил министр, сейчас в больницах страны находится менее 505 пациентов, основным диагнозом которых является Covid-19.

В понедельник на заседании коалиции Павлютс планирует предложить обсуждение дальнейших шагов по социальному дистанцированию, чтобы обеспечить непрерывную работу различных отраслей. "Это еще больше удаленной работы везде, где только можно. Посмотрим, можем ли мы ограничить возможности собираться за пределами домашнего хозяйства, когда собираются люди из разных домохозяйств", - сказал министр.

Комментируя, могут ли эти шаги быть связаны, например, с ограничением занятий спортом, глава Минздрава признал, что это может быть один из примеров, но пока никаких строгих решений не сформулировано. "Такая дискуссия необходима", - добавил министр.