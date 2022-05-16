Коалиция обсудит требование отставки Голубевой
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На сегодняшнем заседании правящей коалиции планируется обсудить отставку министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За") по запросу Национального объединения (НО).

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня в 12.00 созвал внеочередное собрание коалиционных партий, а позже в 14.30 запланировано еженедельное собрание.

Встреча Кариньша и Голубевой состоялась в пятницу, после чего министр внутренних дел заявила, что премьер-министр не критиковал ее работу. В пятницу Кариньш также встретился с другими представителями "Для развития/За", которые неофициально заявили Латвийскому телевидению, что, если министр будет вынуждена уйти в отставку, они могут потребовать отставки одного из министров НО.

Фракция и правление НО заявили, что требуют от Кариньша увольнения Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве, где были допущены собрания людей, поддерживающих российскую агрессию.

В заявлении НО говорится, что, если мнение партии не будет учтено, НО отзовет из правительства своих министров.

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