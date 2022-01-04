Коалиция обсуждает, как сделать вакцинацию обязательной для жителей старше 60 лет
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В коалиции начались дискуссии о возможности сделать вакцинацию от Covid-19 обязательной для жителей старше 60 лет. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP).

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В контексте "омикрона" вакцинация от Covid-19 занимает особое место, заявил политик. По его словам, из-за омикрона именно люди старшего возраста будут попадать больницы и терять жизни.

Сейчас в Латвии не вакцинированы от Covid-19 около 100 тысяч человек старше 60 лет. Для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо вакцинировать еще хотя бы 50 тысяч жителей из этой возрастной группы, заявил министр.

Сегодня в коалиции обсудили, как это возможно осуществить на практике. Конкретного решения пока нет, но дискуссии продолжатся. Павлютс объяснил, что на собрании партий прозвучало множество разных предложений, но в коалиции единогласны в том, что нужно вакцинировать еще 50-60 тысяч жителей, старше 60 лет. Эта задача даже важнее, чем продвижение бустерной вакцинации от Covid-19.

Похожие идеи о вакцинации латвийцев старше 60 лет уже звучали ранее, но до сих пор никаких шагов в этом направлении сделано не было.

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