Коалиция одобрила выплату 500 евро за каждого ребенка в семье: деньги могут перечислить в марте

В понедельник, 15 февраля, на заседании правительственной коалиции была одобрена идея премьер-министра Кришьяниса Кариньша об одноразовой выплате каждой семье — по 500 евро на ребенка. Согласно тексту решения, "каждый ребенок в Латвии получит по 500 евро", сообщает LETA.

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"Так как кризис затянулся, важно оказать быструю и легкодоступную поддержку жителям", — заявил Кариньш в Twitter.

По оценкам Министерства финансов, расходы на разовое пособие в размере 500 евро на ребенка обойдутся бюджету примерно в 179 млн евро. Расчеты основаны на статистических данных, согласно которым в настоящее время в стране насчитывается около 358 000 несовершеннолетних. Более точные расчеты предоставит Министерство благосостояния.

Минблагу поручено разработать конкретное предложение, которое будет подано на рассмотрение Кабинета министров. Выплатой пособия займется Государственное агентство социального страхования.

По данным агентства LETA, пособие может быть выплачено в марте одновременно с ежемесячным пособием семьям.

Ранее, 8 февраля, коалиция не могла прийти к согласию насчет выделения одноразовой поддержки семьям. На заседании политики договорились, что его на доработку возьмут министерства экономики и благосостояния. Против выделения подобной поддержки выступил министр Янис Рейрс, указав, что лучше создать целевую поддержку в виде ежемесячного пособия.