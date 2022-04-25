Коалиция планирует обсудить варианты действий, ведущих к сносу памятника в парке Победы

Правящая коалиция может обсудить предложенные Министерством юстиции четыре варианта действий, ведущих к демонтажу памятника в Парке победы в Пардаугаве, сообщил в понедельник после собрания правительственных партий министр земледелия Каспарс Герхардс (Национальное объединение).

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На вопрос, есть у коалиционных политиков уверенность в том, что окончательное решение о будущем монумента удастся принять до выборов 14-й Сейм, Герхардс ответил, что этот вопрос нужно разрешить именно до выборов и нельзя его откладывать.

Выборы в 14-й Сейм, напомним, пройдут в первую субботу октября этого года.

При обсуждении вариантов, предложенных Министерством юстиции, можно было бы отметить "то, что неосуществимо", подчеркнул также представитель Национального объединения.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") отметил, что нужно учитывать и то, что думает о ситуации с монументом Рижская дума. Важно определить, что памятник является свидетельством 50 лет советской оккупации и следовало бы указать публично на этот факт. По мнению главы правительства, вопрос с памятником должен быть разрешен вне зависимости от избирательного цикла — то есть, от выборов.

Кариньш подчеркнул, что прославлению оккупации Латвии нет места.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (АР!) указал, что варианты выхода из ситуации, подготовленные Министерством юстиции, очень компетентные, чтобы в сотрудничестве с Комиссией Сейма по иностранным делам, как можно быстрее прийти к необходимому результату.

Четыре варианта и идея референдума

Как уже сообщалось, Министерство юстиции подготовило четыре варианта, ведущих к демонтажу памятника советским воинам-освободителям в парке Победы в Риге. Ранее инициативы снести памятник заканчивались ничем, поскольку утверждалось: монумент находится под защитой латвийско-российского договора, заключенного еще в 1994 году.

Первый вариант от Минюста предусматривает, что нужно проверить, не нарушила ли российская сторона свои обязательства по содержанию 110 латвийских мемориалов в самой России. Если Россия не заботится о них и, следовательно, не соблюдает соглашение, то для Латвии договор тоже не обязателен для исполнения, отмечает Министерство юстиции.

Второй вариант предусматривает разрыв договора в связи с началом войны, в которой принимает участие одна из сторон, подписавших соглашения — Россия.

В третьем варианте Минюст предлагает оценить интерпретацию 13-й статьи латвийско-российского договора, заключенного в 1994 году, на предмет того, подпадает ли вообще памятник под действие этой статьи. Министерство иностранных дел утверждает, что монумент подпадает под эту статью, а Министерство юстиции "не торопится соглашаться" с таким видением.

Четвертый вариант, предлагаемый Минюстом, призывает подумать о перемещении памятника в рамках территории Латвии.

Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") допускает также проведение всенародного референдума о судьбе монумента, чтобы у правительства появидились основания для сноса памятника.