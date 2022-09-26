Коалиция поддержала дополнительную энергетическую поддержку жителей и предприятий еще на сумму в 425 млн евро

В понедельник, 26 сентября, правящая коалиция поддержку жителей и предприятий в условиях энергетического кризиса на сумму еще 425 млн евро. Об этом после заседания коалиции сообщил депутат Сейма от "Нового Единства" Арвилс Ашераденс и министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение), сообщило агентство LETA.

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Индриксоне указала, что достигнута договоренность об оказании поддержки как жителям, так и юридическим лицам, в том числе, предприятиям и обществам.

Министр экономики пояснила, что 165 млн евро предусмотрены для оказания поддержки домохозяйствам, а 260 млн. евро — для поддержки предприятий и других юридических лиц.

По словам Индриксоне, в отношении той части поддержки, которая связана с получением пособий, нужно побуждать жителей не стесняться и обращаться с заявлениями о выделении таких пособий.

В отношении потолка цен и поддержки в теплоснабжении коалиция достигла договоренность о том, что в централизованном отоплении ту часть, которая будет превышать 150 евро за мегаватт-час, государство компенсирует на 90%, сообщил Ашераданс.

Что касается домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, то государство компенсирует торговцам сумму, которая будет выше 107,34 евро за мегаватт-час.

Также достигнута договоренность о том, что первые 100 киловатт электроэнергии для населения будут по фиксированному тарифу, который не будет превышать 180 евро за мегаватт-час, а оставшуюся разницу компенсирует государство. Всем компаниям государство компенсирует 50% той части, которая будет выше 160 евро за мегаватт-час электроэнергии.