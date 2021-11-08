Коалиция поддержала изменение модели оплаты труда педагогов
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Партнеры по коалиции выразили поддержку подготовленному Министерством образования и науки (МОН) отчету о новой модели оплаты труда учителей, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник после заседания коалиции.

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Премьер отметил, что как только концептуальный отчет будет согласован со всеми министерствами и социальными партнерами, он сразу же будет рассмотрен на заседании правительства. Новая модель должна быть введена с 1 сентября следующего года.

Министр образования Анита Муйжниеце пояснила, что концептуальный отчет включает в себя три возможные модели финансирования, которые предусматривают отказ от нынешнего подхода "деньги следуют за учеником".

Первая модель — переход к принципу "деньги следуют за классом". Этот подход основан на подсчете финансирования класса в школе. В то же время министр призналась, что это не решило бы долгосрочные проблемы, а также не мотивировало бы самоуправления. Финансирование рассчитывалось бы для школы, уменьшая влияние изменений в количестве учеников. Эта модель могла бы быть выгодной для школ, где минимально меняется количество учащихся. Риск такой модели — возможное отсутствие мотивации для обеспечения эффективности.

Вторая модель работает по принципу "класс в самоуправлении", который подразумевает необходимость установить размер класса. В видении МОН такая модель побудила бы самоуправления оптимизировать школьную сеть, а также способствовать ответственности за качество образования. Муниципалитеты играли бы большую роль в обеспечении качественного образования. Самоуправление получило бы финансирование только на определенные расходы: осуществление учебной программы, а также меры поддержки и административные затраты.

Этот подход предусматривает, что муниципалитет сам должен нормировать фактическое количество учеников.

Слабые стороны этой модели заключаются в том, что расчет госфинансирования для самоуправления прямым образом связан с минимальной ставкой зарплаты, указанной в нормативных актах. Вместе с этим, повышение зарплат связано с выделением дополнительного финансирования от государства.

Третья модель, которую министр охарактеризовала как "простую и понятную", предусматривает определение средних затрат на одного учащегося путем передачи ответственности распределения целевых грантов самоуправлениям. Муниципалитет должен разработать свою стратегию для обеспечения и управления качеством образования, а также содержания школьной сети.

Третья модель предполагает тесное сотрудничество между всеми сторонами. Расходы на одного учащегося включают в себя финансирование школьной программы, дополнительный доход педагогов и оплату мер поддержки, финансирование школьной администрации и поддержки персоналу.

Согласно этой модели, расчет госфинансирования не был бы связан с системой коэффициентов и повышением минимальной зарплаты. Это позволило бы быстрее повышать минимальную ставку зарплаты учителей в соответствии с фактическим повышением ставки зарплат педагогов.

По мнению Муйжниеце, было бы разумнее выбрать третью модель, но окончательное решение останется за Кабинетом министров.

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