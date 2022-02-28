Коалиция поддержала перевод образования на латышский язык в течение 6 лет (ДОПОЛНЕНО)

Большинство партий, входящих в правящую коалицию, поддерживают перевод школьного образования только на латышский язык в течение шести лет, начиная с 2023/2024 учебного года. Об этом заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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В настоящее время в начальных школах национальных меньшинств на государственном языке осуществляется от 50% до 80% учебного процесса, а в средней школе — весь учебный процесс, но с условием сохранения возможности для учащихся на родном языке изучать языки меньшинств, литературу и предметы, связанные с историей и культурой.

Уже на этой неделе Сейму предстоит рассмотреть поправки, предложенные Национальным объединением, с предложением полностью перевести все образование на латышский язык обучения уже с 1 сентября 2022 года. Коалиция, в целом, поддерживает это предложение, но не в таком стремительном темпе. Кроме того, министр образования и науки Анита Муйжниеце назвала предложение НО — "наказанием детей нацменьшинств".

"Важно укреплять единство и сплоченность общества, поэтому вся коалиция поддержала движение к единой системе школ, когда детей не делят по родному языку, которая основана на обучении на государственном языке", — сказал Кариньш.

Таким образом, детей больше "не будут сортировать по языку обучения", что поспособствует также укреплению государства и общества, подчеркнул глава правительства.

По словам министра образования и науки Аниты Муйжниеце, чтобы укрепить роль государственного языка в учреждениях образования, необходимо завершить ранее начатый переход на обучение на государственном языке. Министерство образования и науки в ближайшие месяц-полтора подаст в правительство пакет законопроектов о соответствующих изменениях.

На практике это будет означать постепенный отказ от учебных программ на языках нацменьшинств с 2023/2024 учебного года для 1-7-х классов, которые со следующего учебного года начали бы обучение в латышском потоке, то есть по единой программе, пояснила министр.

При этом важно сохранить возможность в виде отдельных курсов по-прежнему изучать языки меньшинств, историю, культуру и географию, особенно с учетом того, что в Латвии может оказаться большое количество украинских беженцев, отметила Муйжниеце.

Комментируя решение коалиции, лидер НО Райвис Дзинтарс отметил в качестве позитивного аспекта то, что в коалиции есть единодушие о том, что это правильное направление, хотя и имеются разногласия по срокам реализации перехода.

По мнению НО, уже сейчас необходимо цель перехода на обучение на государственном языке закрепить в качестве нормы закона, а сроки еще можно обсуждать, сказал Дзинтарс.