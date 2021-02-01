Коалиция попытается достичь единого видения по ограничениям из-за Covid-19
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Коалиционные партии попытаются прийти к единому видению ограничений, связанных с Covid-19, но в то же время у партнеров есть и свои предложения по улучшению ситуации.

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По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, он хорошо понимает общую усталость общества. "Никому не нравится ситуация, когда пандемия все еще существует, и никого не радует необходимость введения ограничений", — сказал премьер.

В то же время он признал, что, учитывая высокий уровень заболеваемости, в настоящее время невозможно позволить большему количеству людей собираться. "Посмотрим, как сделать существующие ограничения более осмысленными, а также усилить контроль. Дискуссии будут продолжены", — сказал глава правительства, имея в виду предстоящее во вторник совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению.

"Мы информируем о концептуальных решениях завтра. Мы движемся к тому, чтобы это были общие решения, основанные на понимании того, что заболеваемость Covid-19 высокая. Мы должны попытаться найти понимание в латвийском обществе, призывая к терпению, Мы будем работать над общим решением правительства ", — сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр также сообщил, что предложение предусматривает введение ограничений на срок более двух недель, чтобы иметь возможность лучше анализировать их результаты.

Лидер национального объединения Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс считает, что книги как интеллектуальная пища не должны находиться в неравном положении, например, по отношению к алкоголю, и эту несправедливость и нелогичность необходимо устранить.

Министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) выразил недовольство тем, что, помимо строгих ограничений внутри страны, не было предпринято никаких попыток закрыть внешние границы ни весной, ни сейчас. Наряду с разумными ограничениями внутри страны будет и предложение о контроле приезжих из-за границы, которые "завозят сюда пандемию".

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LETA

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Коронавирус Visu Latvijai!-ТБ/ ДННЛ Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш Райвис Дзинтарс Янис Борданс
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