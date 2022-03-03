Коалиция предлагает лишать ВНЖ за публичное прославление преступлений против человечности или войны

Партии правящей коалиции призывают аннулировать временные и постоянные виды на жительство (ВНЖ) за публичное прославление преступлений против человечности или войны, сообщила агентству LETA представитель "Нового единства" Силвия Рейнберга.

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Депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) также указал в своем Twitter, что соответствующие предложения о внесении поправок к Закону об иммиграции подписали депутаты Андрей Юдин ("Новое Единство"), Айнарс Латковскис ("Новое Единство", Янис Домбрава (Национальное объединение), Кришьянис Фельдманс ("Консервативные") и Юрис Пуце (AP!).

Как проинформировали представители премьерского "Нового Единства", Юдин совместно с партнерами по коалиции внесли предложения, которые будут предусматривать возможность аннулирования разрешений на временное и постоянное проживание, если иностранец публично прославлял, отрицал или оправдывал преступления против человечности или войну.

Домбрава указал, что предлагаемые изменения предусматривают аннулирование видов на жительство для граждан других стран, если они представляют угрозу национальной безопасности. Политик поясняет, что Национальный объединение сегодня отозвало свои поправки к закону об иммиграции, но в то же время согласовал с другими коалиционными партиями новый вариант поправок, "приемлемый для всех".

Представители коалиции призывают дополнить список оснований для аннулирования разрешений на временное и постоянное проживание случаями, когда иностранец публично прославлял, отрицал или оправдывал преступления против человечности, преступления агрессии или военные преступления, если комптентные государственные учреждения установили, что граждание другой страны действовал вопреки интересам национальной и общественной безопасности, сказала Рейнберга.

Юдин поясняет, что эти предложения увеличивают количество случаев, когда у иностранца может быть отозван вид на жительство. "Восхваление или оправдание военных преступлений и агрессии ни в коем случае недопустимо (..) Вид на жительство может быть аннулирован по предложению ответственных учреждений", — сказал политик.