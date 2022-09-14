Коалиция предложила учителям 60 млн евро. Кариньш считает этот шаг щедрым, а в LIZDA его не оценили

Предложение, сделанное учителям на общую сумму около 60 миллионов евро, является очень щедрым в нынешних обстоятельствах, признал премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче "900 секунд" на Латвийском телевидении (LTV).

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Он подчеркнул, что система образования в Латвии не до конца организована, добавив, что за время своего правления он добился больших успехов, выполнив ранее взятые на себя обязательства и повысив зарплату педагогов.

"Система не до конца организована, реформа содержания шла быстрее, чем доступность учебных материалов", — оценил политик.

Премьер отметил, что министр образования и науки Анита Муйжниеце долгое время работала с педагогами, чтобы достичь компромисса.

"Предложение очень щедрое в сложившихся обстоятельствах, оно поможет решить вопрос с загруженностью. Мне непонятно, готов ли профсоюз согласиться", — сказал Кариньш, подчеркнув, что выполнить все требования одновременно очень сложно или даже невозможно, на это необходимо все больше денег в системе.

"Это переговорный процесс, я надеюсь на компромисс и здравый смысл. Это не значит, что ничего не рассматривается для других педагогов. Но важно начать с решения проблемы", — заявил премьер.

В свою очередь, председательница Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV заявила, что в инициативе коалиции на данный момент ничего не предложено 20 000 педагогов.

По мнению Ванаги, предложенное коалицией решение по балансировке нагрузки педагогов не относится к абсолютно всем работникам образования, а это недопустимо.

"Эта проблема затрагивает всех педагогов. В настоящее время 20 000 педагогов не предлагается абсолютно ничего — это дошкольные преподаватели, педагоги профессионального ориентирования и по интересам, а также учителя сферы профессионального образования", — сказала Ванага.

Глава LIZDA заявил, что приемлемым будет такое предложение, которое обеспечит сбалансированную рабочую нагрузку с оплатой всех обязанностей, чего до сих пор не было. Текущее предложение означает, что почасовая оплата не изменится — она ​​будет такой же, как и в сентябре.

Переговоры между LIZDA и правительством сегодня будут продолжены относительно графика повышения зарплаты, так как в этом направлении не достигнуто никакого результата. "Мы хотим услышать решения, а не отказы, о том, какими должны быть юридические рамки, чтобы с сентября был документ, предусматривающий повышение зарплаты", — отметила Ванага.

Для LIZDA важно, чтобы решения были приняты в правительстве на этой неделе, потому что "важно иметь юридические документы, а не устные обещания, которых было много".

Как сообщалось ранее, в среду, 14 сентября, Кабинет министров продолжит переговоры с LIZDA. Угроза забастовки, в которой 19 сентября намерены принять участие более 23 000 педагогов, сохраняется.

После раунда переговоров состоялась совместная пресс-конференция Кариньша, Муйжниеце и главы LIZDA Ванаги.

Кариньш отметил, что будут изысканы дополнительно 60 миллионов евро на нужды образования. По словам премьера, эти средства позволят решить проблему недостатка учебных материалов и сбалансировать рабочую нагрузку на педагогов.

Муйжниеце повторила, что хотя сейчас у учителей 30-часовая рабочая нагрузка, на практике это 40-часовая рабочая нагрузка вместе с работой в нерабочее время. Поэтому педагогам будет предложено перейти на 40-часовую нагрузку, которая будет состоять из 24 часов уроков и 16 часов работы вне уроков, например исправления домашних заданий, подготовки к урокам. Ранее Муйжниеце заявляла, что правительство предложит учителям с 1 января 2023 года повысить минимальную заработную плату с 900 до 1200 евро за 40-часовую рабочую нагрузку, которая также включает сверхурочную работу,

В свою очередь, Ванага заявила, что заявку о проведении с 19 сентября забастовки педагогов не отозвана. По ее словам, ни по одному требованию, которое касается соблюдения графика повышения зарплат педагогам, утвержденного еще в 2018 году, компромисс не достигнут.

Предложения, касающиеся сбалансирования рабочей нагрузки, по словам Ванаги, касаются только одной группы педагогов — учителей общеобразовательных школ. В то же время правительство не предлагает решений для иных групп педагогов — работающих в сфере образования профессионального направления, образования по интересам, дошкольного образования.

В то же время Ванага отметила, что выделение средств на учебные материалы — это шаг вперед.