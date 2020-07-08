Коалиция прервала переговоры о налоговых изменениях

Партии правительственной коалиции на неопределенный срок прервали переговоры о налоговых изменениях, так как Новая консервативная партия (НКП) настаивала на повышении необлагаемого минимума до 500 евро с будущего года, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Опросив представителей партий, агентство LETA выяснило, что позиция НКП отличается от остальных партий. Партнеры оценивают предложение НКП о повышении необлагаемого минимума как слишком емкое с фискальной точки зрения, так как оно потребует в бюджете дополнительно 120 млн евро, что может помешать выполнить обещания о повышении зарплат медикам и учителям. Партнеры готовы дискутировать о более умеренном повышении необлагаемого минимума.

По словам представителя НКП Гатиса Эглитиса, партия считает, что повышение необлагаемого минимума до 500 евро позволит защитить тех, кто работает в альтернативных налоговых режимах. "Мы видим, что сейчас для этого хорошая возможность, так как надзора за бюджетом из Брюсселя пока нет. Если мы чего-то хотим в бюджете, это нужно делать теперь и сразу в полном объеме", — сказал политик.

Из слов министра финансов Яниса Рейрса ("Новое единство") следует, что переговоры по налоговой реформе прекратились именно из-за позиции НКП. Рейрс считает, что повышение необлагаемого минимума непосильно для бюджета.

Депутат "Для развития/За!" Даниэль Павлютс связал паузу в переговорах о налогах с тем, что у партий коалиции нет единой позиции по рассматриваемым вопросам.