Коалиция пришла к концептуальному решению о строительстве терминала сжиженного газа в Латвии

Формирующие правительство партии концептуально договорились о строительстве терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Латвии, заявил на пресс-конференции после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр отметил, что Министерству экономики поручено провести работу с потенциальными инвесторами, чтобы на основании проведенной оценки выбрать место и строителя терминала. Кариньш отметил, что это среднесрочный проект.

В краткосрочной перспективе Минэкономики продолжит переговоры с Эстонией и Финляндией, чтобы в конце этого года обеспечить поставку природного газа из будущего СПГ-терминала в Палдиски, Эстония, который может быть построен уже в этом году.

Также будут продолжены поставки сжиженного газа из Клайпедского терминала СПГ, добавил Кариньш.

Министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что переговоры с частными инвесторами уже ведутся и эти предприниматели сообщили, что латвийский СПГ-терминал может начать работу в 2023-2024 годах.

Витенбергс подчеркнул, что в переговорах с инвесторами Минэкономики придерживается позиции, что проект должен быть реализован на чисто коммерческой основе и участие в нем государства должно быть минимальным.

Министр экономики подтвердил, что в качестве потенциальных площадок для строительства СПГ-терминала могут быть выбраны Скулте или Рига — эти места признали наиболее подходящими также те инвесторы, которые ранее не участвовали в переговорах.

В то же время Витенбергс признал, что коммерсанты хотели бы определенных гарантий от государства, например, определенного гарантированного объема закупаемого СПГ или установления порога, до которого государство поможет покрывать эксплуатационные расходы терминала.

Предприниматели также желают получить гарантии того, что Латвия будет покупать СПГ, а не вернется в какой-то момент к покупке российского природного газа.

Витенбергс подчеркнул, что такие гарантии дадут будущие поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на покупку российского природного газа.