Коалиция продолжит обсуждать возможные решения, направленные на компенсацию роста цен

Партнеры по коалиции еще будут обсуждать возможные решения по компенсации роста цен, заявили журналистам в понедельник представители коалиционных сил.
На прошлой неделе на встрече партнеров по коалициии министр благосостояния Гатис Эглитис представил план повышения минимальной заработной платы до 640 или 700 евро со следующего года. В понедельник Эглитис указал, что в целом отрицательного отношения со стороны коллег к повышению до 640 евро не было, поскольку в этом году минимальная зарплата не повышалась, поэтому с 2023 года шаг должен быть более быстрым.
"Мы не хотим оставаться в ситуации, когда у нас вторая самая низкая минимальная заработная плата в ЕС после Болгарии, а также сильно отставать от Литвы и Эстонии, где люди уже сейчас получают "на руки" на 150 евро больше, чему у нас", — подчеркнул Эглитис.
Ранее Эглитис указал, что это предложение может быть рассмотрено при начале разработки бюджета на следующий год, хотя договоренность об этом в коалиции пока не достигнута.
Министр напомнил, что в этом году сохранится форма жилищных пособий, при которой государство софинансирует 50% расходов, связанных с жилищными пособиями.
Как сообщалось, правительство планирует разработать механизм адресной поддержки для тех, кто в ней нуждается.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя вопрос о возможности повышения минимальной заработной платы, отметил, что такая мера потенциально может привести к дальнейшему росту инфляции. Он отметил, что рост цен в настоящее время является вызовом не только для Латвии и Европы, но и для всего мира, поэтому очень важно понять, как реагировать на такую ситуацию.
Премьер-министр отметил, что возможные меры уже обсуждались на заседании Национального совета трехстороннего сотрудничества, однако следует продолжить обсуждения — как с социальными партнерами, так и с экспертами отрасли, в том числе банковскими.
Министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс отметил, что в ближайшем будущем должно быть найдено решение, как помочь менее обеспеченным слоям населения, так как ожидается продолжение уже наблюдаемого роста цен. Говоря о решении повысить минимальную заработную плату со следующего года, министр сельского хозяйства отметил, что согласен с премьер-министром в том, что повышение минимальной заработной платы может послужить стимулом для роста инфляции.
Министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс сказал, что сейчас нужно подумать о комплексном решении, которое помогло бы людям с низким и средним доходом удовлетворять свои повседневные потребности.
Плешс сообщил, что представляемое им объединение "За развитие/За!" считает, что необходимо создать общую систему поддержки, которая будет гораздо более целенаправленной и может быть представлена в виде повышения минимальной заработной платы, повышения необлагаемого минимума и других решений, включая индексацию пенсий с 1 июля.
Сейчас минимальная зарплата в Латвии — 500 евро в месяц. Меньше — только в Болгарии, где она составляет 332 евро в месяц.
Среди стран Евросоюза минимальная месячная зарплата не превышает 700 евро в Румынии (515 евро), в Венгрии (542 евро), в Хорватии (624 евро), в Словакии (646 евро), в Чехии (652 евро), в Эстонии (654 евро) и в Польше (655 евро). В Литве минимальная зарплата — 730 евро в месяц.
Самая большая минимальная месячная зарплата в ЕС сейчас в Люксембурге (2257 евро), в Ирландии (1775 евро), в Нидерландах (1725 евро), в Бельгии (1658 евро), в Германии (1621 евро) и во Франции (1603 евро).
Самая большая минимальная зарплата в Евросоюзе почти в семь раз больше самой маленькой минимальной зарплаты в блоке.