Коалиция рассмотрит вопрос о предъявлении водительского, студенческого или пенсионного удостоверения вместе с ковид-сертификатом
Foto: LETA

В понедельник, 13 декабря на заседании правительственной коалиции планируется рассмотреть предложенные поправки в закон, которые позволили бы вместе с сертификатом Covid-19 предъявлять не только паспорт или ID-карту, но, например, и водительское, студенческое или пенсионное удостоверение.

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Соответствующие поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19 представили члены партии "Для развития/За!" министр внутренних дел Мария Голубева и министр здравоохранения Даниэль Павлютс, сообщила агентству LETA представитель партии Лиене Анчупане.

"Пандемия и так осложняет повседневную жизнь людей. Если есть возможность в какой-то мере облегчить ее, то такую возможность необходимо использовать", - заметил Павлютс.

В настоящее время многие услуги доступны только при предъявлении свидетельства о вакцинации, и "очень неудобно, что единственным документом, удостоверяющим личность человека, является паспорт или удостоверение личности", говорит Голубева. Поэтому планируется расширить ряд документов удостоверениями, которыми люди пользуются ежедневно.

По словам Анчупане, министры предложили поправки, поскольку в обществе ведутся широкие дискуссии о том, что ежедневное ношение паспорта или ID-карты доставляет людям неудобства.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш уже выразил недоумение по поводу того, почему водительские права не могут быть использованы в качестве документа, удостоверяющего личность владельца сертификата Covid-19.

На абсурдность ситуации в связи с подтверждением личности люди давно указывают в социальных сетях.

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