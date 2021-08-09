Коалиция рассмотрит законопроект о прививочной лотерее
Foto: Reuters/Scanpix

Сегодня в 14:30 состоится встреча коалиционных партий, на которой партнеры обсудят законопроект о прививочной лотерее и сохранение увеличенных стипендий в осеннем семестре.

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Как сообщили в Латвийском объединении студентов, министр образования и науки Анита Муйжниеце предложит партнерам по коалиции сохранить увеличенную студенческую стипендию в осеннем семестре.

Также планируется, что сегодня партнеры обсудят неоднозначный законопроект о прививочной лотерее. Депутат Сейма, председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Арвил Ашераденс ранее в программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что расходы на организацию лотереи, которые вызвали беспокойство у Новой консервативной партии, действительно высоки.

В среду депутаты Сейма приняли решение исключить законопроект о прививочной лотерее из повестки дня пленарного заседания.

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LETA

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LETA

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Арвил Ашераденс Сейма
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