Коалиция решила отдать ЦИК под надзор Госканцелярии

Правительственные партии договорились отдать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) под надзор Государственной канцелярии, сохранив при этом независимость ЦИК в принятии решений, сообщило агентство LETA.

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Планируется, что Госканцелярия окажет административную и техническую поддержку ЦИК, заявили сегодня журналистам министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс и вице-спикер Сейма Янис Грасбергс (Национальное объединение).

Ашераденс пояснил, что эксперты по конституционному праву указали на нецелесообразность реализации объявленного ранее плана передачи ЦИК в ведение Сейма.

Ранее в публичных обсуждениях в парламенте говорилось, что ЦИК в настоящее время настолько финансово и организационно ослаблена, что проведение через год выборов в Европарламент в Латвии может оказаться под угрозой.

Вопрос о закреплении за ЦИК "более прочного" места в структуре государственного управления поднимался еще и потому, что в предыдущие годы политики не особенно поддерживали запросы ЦИК по выделению всего необходимого финансирования.

На вопрос, как убедить общественность в том, что надзор Госканцелярии не приведет к тому, что исполнительная власть будет оказывать слишком большое влияние на ЦИК, Ашераденс пояснил, что этого можно добиться, урегулировав эти вопросы при помощи качественного законодательства — и это задача для юристов. Политик добавил, что поскольку ЦИК является небольшим учреждением, оно нуждается в административной поддержке более крупного учреждения.

Аналогично высказались и два других представителя коалиции. Грасбергс подчеркнул, что ЦИК по-прежнему останется нейтральным и независимым учреждением и будет получать только необходимую технологическую помощь. И Грасбергс, и Таварс подчеркнули необходимость того, чтобы государство помогло CVK обеспечить безопасность IT-систем.