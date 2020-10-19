Коалиция: режим ЧС пока не вернется, возможны краткосрочные послабления ограничений

Представители правящей коалиции в настоящее время не обсуждают возможность возвращения к режиму чрезвычайной ситуации. Более того, допускается возможность временного смягчения ряда действующих на сегодняшний день ограничений.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В понедельник, после заседания коалиционных партнеров премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что люди в Латвии сознательные и

соблюдают установленные государством эпидемиологические требования безопасности — моют руки, соблюдают 2-метровую дистанцию ​​и носят маски в общественных местах.

Кариньш также поблагодарил всех членов общества за участие в мероприятиях по ограничению распространения Covid-19.

В то же время глава правительства призвал общественность прислушаться к призыву не собираться и не устраивать вечеринки, чтобы в Латвии снова не пришлось вводить меры, которые могут привести к ограничениям в сфере экономики. Кариньш отметил, что пока не рассматривалась возможность о введении чрезвычайной ситуации.

Депутат Сейма Мартиньш Штейнс подчеркнул, что после принятых ранее мер уже заметны улучшения, поэтому нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию. При этом он подчеркнул, что политики и дальше будут принимать решения на основе рекомендаций врачей.

В свою очередь, парламентский секретарь Минфина Атис Закатистов добавил, что чем осторожнее и разумнее будет общественность, тем больше будет рабочих мест, а экономика вновь оживет.

Министр юстиции Янис Борданс признал, что нынешняя ситуация с распространением Covid-19 отличается от той, что была весной, потому что теперь "есть опыт и накопленная информация, способность действовать, даже если мы не победили эпидемию".

По словам Борданса, нынешние ограничения понятны и не нуждаются в ужесточениях. Он подчеркнул, что на данный момент нет необходимости объявлять в стране чрезвычайную ситуацию, и, возможно, "через неделю", можно будет вернуться к ослаблению некоторых ограничений.

Министр юстиции добавил, что партнеры по коалиции обсудили неоднозначный вопрос по поводу хоккея, добавив, что постепенно нужно вернуться к пересмотру ограничений относительно командных видов спорта.