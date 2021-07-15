Коалиция Рижской думы отказалась ввести "мораторий на столбики"

Коалиция Рижской думы отвергла предложение оппозиции поставить на паузу проект с установку столбиков на улицах города — несмотря на то, что накануне представители и власти, и оппозиции Рижской думы в студии "Delfi TV с Янисом Домбурсом" фактически признали, что, возможно, все же следует "поставить на паузу" "столбиковый" проект или же провести его ревизию.

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В 16.00 в четверг началось внеочередное заседание Рижской думы "О столбиках, установленных на реконструируемых улицах Риги". Проект решения, подготовленный "Согласием", обязывал Рижскую думу прервать установку столбиков на улицах города — по сути, поставить проект на паузу. Оппозиция требовала также назвать лиц, ответственных за очевидные ошибки, допущенные при установке столбиков, и назвать суммы, которые были выделены на установку столбиков.

Также оппозиция требовала, чтобы Департамент сообщения Рижской думы предоставил карту, на которой обозначены места (улицы, парки и т.д.), где столбики уже установлены, и где их еще планируется установить. По мнению "Согласия", исполнительная власть — Департамент сообщения — не должен внедрять масштабные проекты в области организации движения, не посоветовавшись предварительно с избранной политической властью: депутатами, работающими в Комитете по делам сообщения и транспорта.

В четверг, 15 июля, стало известно о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) даже без запросов от жителей города проверяет закупку столбиков, которые установлены на улицах Риги. Об этом в прямом эфире радио Baltkom рассказала начальник управления политического планирования и коммуникации KNAB Анна Алешина.

"Мы сами проверяем информацию о закупках столбиков, потому что следим за публикациями в СМИ. Никакого уголовного процесса нет — это просто проверка. Это наша инициатива. Пока не могу сказать, когда будут известны результаты, мы находимся на начальном этапе", — заявила Алешина.