Коалиция Рижской думы поддержала перемещение памятника Пушкину

На встрече коалиция Рижской думы поддержала перемещение памятника русскому поэту Александру Пушкину, сообщил руководитель бюро заместителя председателя Рижской думы Линды Озолы ("Код Риге", бывшие "Консервативные") Каспар Адиянс.

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Решено определить возможные места, куда можно было бы перенести этот памятник, и сделать это следует без неоправданных задержек.

Конкретное время переноса памятника не определено.

Как сообщалось, блок четырех депутатов "Код для Риги" призывал Рижскую думу демонтировать памятник Пушкину до 4 мая. Из заявления депутатов следовало, что памятник поэту может стать местом возложения цветов 9 мая.

Как заявила Озола, Пушкин является символом российского империализма.

Депутаты "Код Риге" считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды. Однако коалиция Рижской думы пока говорит не о сносе, а о перемещении памятника.