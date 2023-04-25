Коалиция Рижской думы поддержала перемещение памятника Пушкину
Foto: DELFI Aculiecinieks

На встрече коалиция Рижской думы поддержала перемещение памятника русскому поэту Александру Пушкину, сообщил руководитель бюро заместителя председателя Рижской думы Линды Озолы ("Код Риге", бывшие "Консервативные") Каспар Адиянс.

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Решено определить возможные места, куда можно было бы перенести этот памятник, и сделать это следует без неоправданных задержек.

Конкретное время переноса памятника не определено.

Как сообщалось, блок четырех депутатов "Код для Риги" призывал Рижскую думу демонтировать памятник Пушкину до 4 мая. Из заявления депутатов следовало, что памятник поэту может стать местом возложения цветов 9 мая.

Как заявила Озола, Пушкин является символом российского империализма.

Депутаты "Код Риге" считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды. Однако коалиция Рижской думы пока говорит не о сносе, а о перемещении памятника.

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