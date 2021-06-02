"Коалиция стала компактнее". Из правительства исключена KPV LV, посты потеряют Шуплинска, Гиргенс и Петравича

Премьер-министр Кришьянис Кариньш решил изменить состав правительства — будут назначены новые министры образования, благосостояния, экономики и внутренних дел.

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"С радостью сообщаю, что в Кабинет министров приходят новые силы, которые с новой энергией будут работать в интересах сплочения общества и экономического роста. Правительственная коалиция станет компактнее", — отметил глава Кабинета министров на пресс-брифинге после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом.

Перестановки в правительстве связаны с выходом из коалиции партии KPV LV. Таким образом, в коалиции остаются Новая консервативная партия (НКП), "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство".

На пост министра внутренних дел выдвинута член секретариата Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!"), на пост министра благосостояния — депутат Сейма Гатис Эглитис (Новая консервативная партия), на пост министра экономики — депутат Сейма Янис Витенбергс (Национальное объединение), на пост министра образования и науки — депутат Сейма Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия).

Предполагается, что посты в кабинете министров потеряют Илга Шуплинска (министр образования и науки, Новая консервативная партия), Рамона Петравича (министр благосостояния, KPV LV) и Сандис Гиргенс (KPV LV). По поводу ухода Шуплински достигнуто соглашение между партиями. Предполагается, что Янис Витенбергс, который потерял пост в правительстве в середине мая после выхода из KPV LV, вернется в то же кресло министра.

Планируется, что сегодня коалиционные партии могут подписать новое соглашение, а Сейм одобрит изменения в составе правительства в четверг, 3 июня.