Коалиция вновь обсудит возможность снижения ставки НДС на энергоресурсы
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Сегодня партии правящей коалиции на заседании вновь планируют обсудить возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на энергоресурсы, сообщили агентству LЕТА в бюро министра экономики Яниса Витенбергса.

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Министр предложит партнерам по коалиции снизить ставку НДС с нынешних 21% до 5% на электроэнергию, природный газ, теплоэнергию и топливную древесину.

Также с целью снижения тарифов для домашних хозяйств Министерство экономики разработало предложение о механизме компенсации — с 1 января по 30 апреля ввести потолок максимально допустимой цены на энергоресурсы для централизованного теплоснабжения и газового отопления.

Витенбергс подчеркнул, что ситуация со счетами за электричество, газ и отопление и у домашних хозяйств, и у предпринимателей драматична. Введенные механизмы поддержки по оплате счетов за электроэнергию эту ситуацию решают лишь частично.

"Потребителей тревожат конечные счета, которые в этом отопительном сезоне необычайно высоки. Даже небольшое уменьшение каждого платежа важно для сохранения платежеспособности населения", — подчеркнул министр.

В бюро министра указали, что предложения Минэкономики по снижению расходов на энергоресурсы поддерживают также Латвийский союз самоуправлений и Латвийская ассоциация крупных городов.

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