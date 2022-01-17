Коалиция вновь обсудит возможность снижения ставки НДС на энергоресурсы

Сегодня партии правящей коалиции на заседании вновь планируют обсудить возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на энергоресурсы, сообщили агентству LЕТА в бюро министра экономики Яниса Витенбергса.

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Министр предложит партнерам по коалиции снизить ставку НДС с нынешних 21% до 5% на электроэнергию, природный газ, теплоэнергию и топливную древесину.

Также с целью снижения тарифов для домашних хозяйств Министерство экономики разработало предложение о механизме компенсации — с 1 января по 30 апреля ввести потолок максимально допустимой цены на энергоресурсы для централизованного теплоснабжения и газового отопления.

Витенбергс подчеркнул, что ситуация со счетами за электричество, газ и отопление и у домашних хозяйств, и у предпринимателей драматична. Введенные механизмы поддержки по оплате счетов за электроэнергию эту ситуацию решают лишь частично.

"Потребителей тревожат конечные счета, которые в этом отопительном сезоне необычайно высоки. Даже небольшое уменьшение каждого платежа важно для сохранения платежеспособности населения", — подчеркнул министр.

В бюро министра указали, что предложения Минэкономики по снижению расходов на энергоресурсы поддерживают также Латвийский союз самоуправлений и Латвийская ассоциация крупных городов.