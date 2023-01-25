Код для Риги. Покинувшие "Консервативных" депутаты вместе с Мичеревскисом создали новый блок коалиции в думе

Депутаты Рижской думы Янис Озолс, Давис Сталтс и вице-мэр столицы Линда Озола вместе с депутатом Марисом Мичеревскисом создали новый блок в коалиции — "КОД ДЛЯ РИГИ" (KODS RĪGAI). Блок будет работать под руководством вице-мэра Озолы и продолжит поддерживать коалицию Рижской думы во главе с градоначальником Мартиньшем Стакисом. Об этом порталу Delfi сообщили в бюро вице-мэра Линды Озолы.

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"Мы рады, что к нашей группе депутатов присоединился Марис Мичеревскис, с которым у нас общее понимание ценностей. Он патриот Латвии и своими делами доказал, что коррупции нет места ни в Рижской думе, ни в стране в целом", — подчеркнула Озола.

Мичеревскис заявил, что решил присоединиться к блоку, думая о том, как ему лучше работать на пользу Риге.

"С Линдой Озолой и Янисом Озолсом я работал в Рижской думе еще с предыдущего созыва, в оппозиции к Нилу Ушакову. Дависа Сталтса, в свою очередь, знаю как честного патриота страны, который сердцем горит за Латвию", — отметил депутат.

Вместе с созданием блока депутаты основали центристско-консервативное объединение — KODS, от которого и произошло название KODS RĪGAI.

"Наш выход из партии вызвал достаточно большой резонанс в обществе. Мы пришли к выводу, что хотим дать новую платформу современным консервативным ценностям — пока в виде центристско-консервативного объединения — в формате KODS", — заявил депутат Сталтс.

Организация поставила перед собой цель объединить патриотов Латвии для совместной работы, чтобы восстановить доверие общества к стране. KODS хочет собрать единомышленников для разработки, популяризации и защиты общих ценностей.

В Рижской думе коалиция составляет 34 из 60 депутатов. Новый блок будет представлен четырьмя депутатами и сможет влиять на голосования. Трое депутатов Рижской думы Озола, Озолс и Сталтс 12 января сообщили о том, что покидают партию "Консервативные", но продолжат работу в коалиции.

В свою очередь, на этой неделе о своем выходе из "Консервативных" сообщили 16 членов Ропажского отделения партии и большая часть Вентспилсского отделения.

Мичеревскис же вышел из партии "Развитию Латвии" осенью 2020 года, объяснив свой шаг неспособностью мириться с политическими играми и интригами партии ради узких интересов, а не развития города.