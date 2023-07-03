"Код Риге": решение Стакиса об отставке не является поступком честного и благородного человека

Уничтожение "коалиции перемен" является "ударом ножом в спину будущего столицы", заявили партнеры по коалиции, группа депутатов "Код Риге" (основатель — Линда Озола, на фото) , комментируя решение мэра Риги Мартиньша Стакиса уйти в отставку.

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"Очень грустно ожидать эмоциональной отставки главы нашей коалиции перемен, земессаргса Мартиньша Стакиса с поста мэра. В кругах молодых и политически неопытных рижан это может показаться поступком честного и благородного человека, но это не так. Это поступок, основанный только на сухом политическом расчете", — говорится в заявлении фракции "Код Риге".

Депутаты фракции подчеркнули, что лояльны прежней коалиции, поскольку они считают, что другой альтернативы нет и нельзя допустить самоуничтожения коалиции и давать возможность "Росликовым и Шлесерсам" хозяйничать в Риге. Зная, что думали в офисе мэра о партнерах по коалиции, эта лояльность далась "очень тяжело и душила личные эмоции", отметили в "Код Риге".

По мнению депутатов, цинично, что "Прогрессивные/Par" во главе со Стакисом изображают из себя самых честных политиков, которых только видела Латвия. "Код Риге" критикует фракцию "Прогрессивные/Par" за откровенную ложь, обвинения всех остальных в низких поступках, делая это в день, когда запланированы переговоры по спасению коалиции. Поэтому всякая попыка перевести кофликт в цивилизованное русло со стороны отдельных политиков саботируется "ведром общественных помоев".

"Со временем мы обросли толстой кожей, однако это нарушило разные неписанные нормы и ясно, что без публичных извинений вернутся за один стол будет сложно", — отметили депутаты "Код Риге".

По предоставленной фракцией информации, из-за давления Стакиса коалиция перемен выступила против партии "Консервативные" в борьбе фракций за проведение конкурса в Департаменте имущества. В то время в правящей коалиции Рижской думы возникли разногласия, так как больше всего пунктов в конкурсе на должность директора Департамента имущества получил бывший член "Новой консервативной партии" Андрис Купцис, однако этот пост занял другой кандидат.

Депутаты фракции "Код Риге" отметили, что задача мэра — сохранить команду, не лгать, посредничать и выстраивать дружеские отношения. Именно мэр мог вовремя создать эффективную и независимую следственную комиссию для расследования анонимного доклада Департамента сообщения. Вместо этого "Прогрессивные" и политические советники Стакиса решили "задавить партнеров по коалиции танком".

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Таким образом, "Код Риге" договорился с фракциями "Нового Единства" и Национального объединения/Латвийского объединения регионов о создании ядра новой коалиции, которая встретится в первую очередь с существующими партнерами по коалиции, чтобы посмотреть, можно ли еще работать вместе в этом созыве.

В свою очередь, депутат от фракции "Код Риге" Марис Мичеревскис, который когда-то был членом Latvijas attīstībai, позже присоединившийся к поддержке Стакиса, критикует фракцию "Прогрессивные/Par" за то, что та хочет "быстрого суда Линча" над вице-мэром Вилнисом Кирсисом ("Новое Единство" и протолкнуть в новосозданный департамент нужного себе человека, "чтобы разделить влияние дорожно-строительного картеля стоимостью в 200 миллионов евро". По его мнению, "это подлая и циничная попытка, называется она — ловите вора, разделите 200 миллионов евро".

По его словам, он верит в честность Кирсиса и считает, что действия фракции "Прогрессивные/Par" являются пренебрежением рижанами и Ригой, которую "Прогрессивные/Par" готовы отдать "Шлесерсу с Росликовым" лишь бы "осуществить какую-то хитрую схему".