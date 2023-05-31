Когда "эмоции уже накалятся". После избрания президентом Ринкевича — неизбежно выяснение отношений в коалиции

Новоизбранный президент Латвии, нынешний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает, что правительственной коалиции важно обсудить дальнейшее сотрудничество.

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В среду, 31 мая депутаты Сейма Латвии избрали президентом Латвии многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, выдвинутого премьерской партией "Новое Единство". "За" проголосовали 52 депутата. Ринкевич был избран, в том числе, и на голосах оппозиции — Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" . Такое голосование дало повод для спекуляций о том, что впереди — смена правящей коалиции. Сотрудничество "Нового Единства" с оппозицией ослабляет позиции коалиционных партнеров премьерской партии — "Объединенного списка" и Национального объединения.

Ринкевич: коалиции нужно обсудить сотрудничество



На пресс-конференции после избрания Ринкевич заявил, что коалиция должна высказаться — является ли выдвижение разных кандидатов в президенты коалиционными партиями истинной причиной возникших спекуляций и дискуссий о нестабильности коалиции, или же это симптом более глубоких проблем.

"Чтобы не подливать масла в огонь, первоочередной вопрос — это как работать вместе, каковы цели и достижимые результаты партий, избранных в Сейм. Если партии видят, что что-то "происходит", то способ проанализировать это — честный и открытый разговор, что делать дальше", — сказал Ринкевич, подчеркнув, что правительство сейчас работает.

До 8 июля, дня инаугурации, Ринкевич будет работать в правительстве — как и прежде, министром иностранных дел. Пока он член "Нового Единства", но сдаст партбилет, вступив в должность главы государства. Если до 8 июля случится правительственный кризис, то к решению проблемы должен подключится действующий президент Эгилс Левитс. Напомним, что одна из функций президента — номинировать будущего премьер-министра, которому поручается формировать правительство.

Кариньш делает анонсы на послезавтра



Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пока не стал комментировать возможные изменения в правительстве агентству LETA.

На вопрос о том, могут ли президентские выборы привести к каким-либо изменениям в правительстве, премьер пояснил, что об этом можно будет говорить уже послезавтра, когда "эмоции уже накалятся".

Точно так же председатель парламентской фракции Сейма "Нового Единства" Айнар Латковскис заявил, что не располагает дополнительной информацией. Политик подчеркнул, что он и "Новое Единство" сделали все необходимое для избрания выдвинутого ими кандидата Ринкевича на пост президента.

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В то же время Латковскис признал, что переговоры будут, и их возглавит Кариньш. Однако на данный момент не ясно, о чем именно пойдет речь.

Нацобъединение не хочет "сжигать мосты"



Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс объяснил неучастие фракции в президентских выборах желанием "не сжигать мосты".

Дзинтарс сообщил агентству LETA, что Нацобъединение С не участвовало в голосовании, так как не готово поддержать ни одного кандидата. По мнению политической силы, можно было найти лучшего и более подходящего кандидата.

"Мы не считали, что должны выступать против какого-либо кандидата, на самом деле не голосование влияет на результаты, но это более мягкая позиция, не выступать против партнеров по сотрудничеству", — сказал Дзинтарс.

На вопрос о стабильности коалиции Дзинтарс сказал, что "сегодня, завтра и послезавтра — да, она стабильна", но, по мнению лидера Национального объединения за избрание президентом Ринкевича придется расплачиваться.

''Это произойдет рано или поздно. Я не ясновидящий, но в момент, когда идет бюджет, налоговая реформа, могут быть и более детальные вопросы — увольнение какого-то министра, неподдержка важных инициатив министрами — провокации для создания патовой ситуации в коалиции. Это станет легальной и красивой причиной для того, чтобы спровоцировать изменения в коалиции", — сказал Дзинтарс.

Напомним, что новоизбранный президент Эдгар Ринкевич и Национальное объединение придерживаются разных позиций в отношении ратификации Стамбульской и правового урегулирования гражданского партнерства.

Пиленс: результат президентских выборов не должен повлиять на коалицию

Результат президентских выборов не должен повлиять на коалицию, заявил журналистам после объявления результатов выборов кандидат в президенты от "Объединенного списка" Улдис Пиленс.

Пиленс сообщил порталу Lsm.lv, что "Объединенный список" во всех предвыборных дискуссиях подчеркивал: президентские выборы являются суверенным избирательным циклом и не должны влиять на коалицию.

В свою очередь, в интервью порталу Delfi Пиленс заявил, что, по его мнению, сейчас наилучший состав коалиции из возможных и не время ее менять, к тому же Латвии предстоит трудный этап.

"Позволим президенту войти в курс дела, успокоиться эмоциям и будем работать в интересах Латвии", — сказал Пиленс.

Он также добавил, что сдержит свое обещание и продаст свою долю в компании UPB. Когда сделка будет завершена, он предоставит информацию в этой связи.

Пиленс также подчеркнул, что не уйдет из политики, а продолжит работать в "Объединенном списке".