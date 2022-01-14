"Когда оклемалась — сразу к терапевту". Винькеле рассказала о трудном периоде после ухода из политики

В январе прошлого года премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Илзе Винькеле с поста министра здравоохранения. Причиной стал провал закупки вакцин от Covid-19. Сейчас Винькеле продолжает изучать медицинское дело, работает в частном бизнесе и пока не намеревается возвращаться в политику, несмотря на грядущие выборы в Сейм. Об этом бывшая глава Минздрава рассказала в передаче Rus.LSM "ТЧК".

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По словам Винькеле, последний год стал очень трудным в ее жизни.

"Сначала было так плохо, что вообще не было сил даже обращаться за помощью, — рассказала Винькеле. — Меня обвинили чуть ли не в массовых убийствах, и я чувствовала, что на мне огромное бремя ошибки. Когда немного оклемалась — сразу к терапевту. За год даже после настолько большой психологической и профессиональной травмы можно оправиться. Но с помощью специалистов, конечно".

По словам Винькеле, сейчас она продолжает учиться и работать в близкой ей сфере медицины. "Я поступила в докторантуру в Рижский университет имени Страдиня, буду дальше работать и учиться по своей специальности — "Общественное здоровье". После того, как я закончу эту программу в докторантуре, я надеюсь получить звание доктора медицины", — поделилась планами Винькеле, назвав медицину зовом своего сердца.

Параллельно с учебой Винькеле работает в латвийско-американском глазном центре, который занимается сложными операциями. Занимаюсь как член правления планированием работы, управлением человеческими ресурсами, развитием новых услуг, — рассказала она. — Владельцы сделали предложение — сказали, что видят меня на этой работе. Это группа MFD, одна из старейших и опытнейших игроков в медицине. И я согласилась".

Винькеле рассказала, что полностью пришла в себя после непростого испытания и сейчас вновь полна сил. "Чувствую себя стабильно. Могу засвидетельствовать: есть жизнь и помимо политики, и после политики, и даже после такого болезненного падения", — рассказала она.

Чтобы восстановиться психологически, некоторое время экс-министр не намеренно не следила за новостями, но сейчас вновь стала уделять внимание происходящим в стране событиям. "У меня была очень осознанная спячка, чтобы собраться, словно в конуре, побыть без информации о том, что происходит. Сейчас я слежу за новостями, но если сравнить с тем, что было год назад, когда я была в политике, то сейчас объем новостной информации составлет примерно пятую часть от прежнего", — заключила она.

Напомним, что на посту министра Винькеле впервые подверглась критике еще в ноябре 2020 года. Тогда премьер Кришьянис Кариньш пожаловался журналу Ir на не слишком быстрые действия Винькеле в решении вопросов с Covid-19.

"До этого сама система не была готова принять, что кризис развивается очень драматически. Темп, в котором осознавалась ситуация и предлагались решения, уже давно слишком медленный", — подчеркивал Кариньш.

В январе 2021 года Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле и пригласил партию "Развитие/За!" выдвинуть нового кандидата на эту должность.

"Долгое время наши эксперты и министерство не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе. Помните, весной [2020 года] ситуация была очень положительной. Везде цифры росли, а у нас — нет. И видя, что у нас первый раз цифры достигли 13, 18 и 30, министерство не было готово действовать", — объяснил свое решение Кариньш.